Nastri d’Argento | l’intervista di OM a Luca Barbareschi | il mattatore di “Dolce Roma”

Pina Turco - candidata ai Nastri d’Argento per Il vizio della speranza - ammette ai microfoni di Om : “La parte più difficile è stata lavorare con mio marito”. : Arriva la nomination ai Nastri d’Argento nella categoria Miglior attrice per Pina Turco, grazie al ruolo di protagonista nel film “Il vizio della speranza”. Non è la prima nomination per l’attrice, arrivata ad un passo dal David di Donatello, sempre nella categoria Miglior Attrice. E’ toccato in quel caso a Marina Confalone, ritirare il David nella categoria Miglior attrice non protagonista. Il Film fa incetta di nomination ...

OM intervista Pierfrancesco Favino - candidato come miglior attore ai Nastri d’Argento per “Il traditore” : Pierfrancesco Favino saluta la candidatura come miglior attore per Il traditore ai 74esimi Nastri d’Argento, definendosi ai microfoni di OM Optimagazine come un semplice “ambasciatore” del film. Naturalmente è molto di più: il Tommaso Buscetta disegnato dall’attore è uno dei momenti più alti della sua carriera e testimonia, al giro di boa dei cinquant’anni, la raggiunta maturità espressiva di uno dei migliori interpreti italiani di oggi. E ...

Isabella Ferrari a OM - la nomination ai Nastri d’Argento nel segno dell’amicizia con Valeria Golino : “Non volevo deluderla” : Candidata ai Nastri d'Argento per il ruolo di Michela nel film Euforia, Isabella Ferrari a OM racconta l'emozione per una nomination come Miglior Attrice Non Protagonista arrivata con un film che ha molto a che fare coi suoi sentimenti. Per la prima volta, infatti, per il film uscito nel 2018 la Ferrari è stata diretta dalla sua migliore amica Valeria Golino, a sua volta nominata proprio per Euforia per la Miglior Regia: un'ottima performance ...

Nastri d’Argento 2019 candidati : Chi ha ricevuto più nomination? : Nastri D'Argento 2019 i candidati, chi ha ricevuto più nomination? Pochi giorni fa, presso il MAXXI, sono stati annunciati i candidati ai Nastri d’Argento 2019. La premiazione si svolgerà come di consueto al Teatro Antico di Taormina il 29 giugno. Sono stati inoltre consegnati i primi premi alle ...