Ice Diet | ghiaccioli e piatti freddi per perdere 3 kg in 7 giorni

(Di venerdì 7 giugno 2019) La Iceè un metodo che permette dicirca 3 kg in 7agendo sull’incremento del metabolismo basale. Apprezzata da VIP internazionali del calibro di Renée Zellweger e ideata dal Dottor Brian Weiner, medico specializzato in gastroenterologia, questaa si basa su un principio molto semplice, ossia la capacità che hanno gli alimenti/ghiacciati di incentivare il consumo di calorie da parte dell’organismo. Secondo gli studi di Weiner, quando si ingerisce del ghiaccio il corpo consuma energia in quanto alza la sua temperatura con lo scopo di provocare lo scioglimento di quanto è stato appena introdotto. Grazie a questo meccanismo, a suo dire sarebbe sufficiente un litro di acqua ghiacciata per bruciare 160 calorie. Autore dell’ebook The Icee proprietario di un sito in cui racconta la sua esperienza di dimagrimento (- 22 kg in tempi molto ...

