I negoziati tra Messico e Stati Uniti per fermare i migranti

Nel Regno Unito i negoziati su Brexit tra Conservatori e Laburisti sono falliti : Nel Regno Unito il leader laburista Jeremy Corbyn ha fatto sapere venerdì che i negoziati su Brexit tra Laburisti e Conservatori , iniziati qualche settimana fa per superare lo stallo di Brexit al Parlamento britannico, sono falliti . In una nota diretta

Dazi - tra Usa e Cina nessun accordo ma i negoziati continueranno : «Non c'è assolutamente fretta di arrivare a un accordo. I Dazi li abbiamo alzati e arriveranno più soldi nelle casse del Tesoro». Il presidente Donald Trump poche ore dopo l'entrata in vigore dell'aumento dei Dazi contro la Cina ha twittato la linea, che è quella di continuare a trattare fino a quando non si arriverà a un'intesa che sia buona per gli Stati Uniti...