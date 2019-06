F1 | Daniel Ricciardo sul confronto Vettel-Verstappen | “Max è superiore ed ha più margini

Formula 1 – Con Ricciardo si ride sempre - Daniel stuzzica Verstappen in conferenza : “hai un po’ di peli sul mento” [VIDEO] : Daniel Ricciardo esilarante in conferenza stampa: l’australiano della Renault si prende gioco del suo ex compagno di squadra Max Verstappen Daniel Ricciardo è uno che ama sempre ride re e scherzare, in qualsiasi situazione. L’australiano della Renault, protagonista di un siparietto con Charles Leclerc durante le interviste del Gp di Monaco, ha fatto sor ride re anche nella conferenza stampa di ieri a Montecarlo. In un momento di ...

Daniel Ricciardo F1 - GP Monaco 2019 : “Speravamo in risultati migliori - ma vedo la crescita del team e io sono motivato” : La sesta tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 comincerà domani con la prima giornata riservata alle prime due sessioni di prove libere, perciò quest’oggi è andata in scena la conferenza stampa piloti del Gran Premio di Monaco 2019 . Il vincitore dell’edizione 2018, Daniel Ricciardo , è uno dei protagonisti più attesi in vista del fine settimana monegasco alla luce dei suoi risultati ottenuti sul circuito cittadino del Principato ...

VIDEO Daniel Ricciardo F1 - GP Cina 2019 : "C'era bisogno di questo risultato" : Il GP della Cina, valido per il Mondiale di F1, regala a Daniel Ricciardo ad alla sua Renault il primo ingresso nella Q3: "Sono contento per tutta la squadra, c'era bisogno di questo risultato anche per me, per la confidenza, per il mio sorriso, per tutto". LA VIDEO INTERVISTA A Daniel Ricciardo