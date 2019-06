Apre a Palermo l’albergo di Hard Rock più grande in Europa | in palio 180 posti di lavoro

direttasicilia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il terzo albergo dinascerà dalla riqualificazione di un complesso già esistente a Campofelice di Roccella, in provincia di. La realizzazione di un hotel a 5 stelle – grazie all’investimento di oltre 28 milioni di euro dei quali 7,1 di agevolazioni concesse da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa che fa capo al ministero dell’Economia – creerà un impatto occupazionale con 180di. L’albergo sarà il terzo piùdiindopo quello a Ibiza e a Tenerife. Il programma di avviamento si concluderà nel dicembre del 2019 e la struttura girerà intorno alla musica e al marchioHotel, il ramo alberghiero del colosso fondato nel 1971 a Londra e divenuto famoso in tutto il mondo per le insegne diCafe. Con il contratto di sviluppo si potrà ...

