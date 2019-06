Agnelli | «Riforma coppe sarà un processo lungo»

Superchampions - il presidente dell’Eca Andrea Agnelli : “La riforma non riguarda solo le big” : Andrea Agnelli, presidente dell’Eca, si rivolge ai membri dell’Associazione durante l’assemblea generale straordinaria a Malta sul futuro delle competizioni europee dopo il 2024: “La riforma non riguarda i grandi club, riguarda l’Europa. Abbiamo un punto di vista collettivo europeo, proviamo a trovare delle risposte che possano indirizzare il movimento europeo nel suo insieme – sottolinea – E alla ...

Agnelli : “Sono deluso - la riforma non riguarda i grandi club ma tutta l’Europa” : Nel corso della riunione convocata a Malta con i club appartenenti all’Eca Andrea Agnelli ha parlato della Super Champions: “Ognuno di noi viene da un paese diverso, con una Lega diversa, con diverse questioni e opportunità. Ma cerchiamo di trovare risposte che tengano conto del calcio europeo nel suo complesso, non dei singoli mercati”. La riforma, ha spiegato, non riguarda i grandi club, ma l’Europa: “Ciò che è ...

Riforma Champions League - Agnelli mette le cose in chiaro : “bisogna trovare soluzioni per il bene del calcio europeo” : Il presidente dell’Eca si è soffermato sulla proposta di Riforma della Champions League, intervenendo all’Assemblea Generale tenutasi a Malta “Abbiamo una visione d’insieme del calcio europeo. Ognuno di noi proviene da un Paese diverso, con un campionato diverso con differenti problemi e opportunità. Cerchiamo tuttavia di trovare soluzioni per il bene del calcio europeo nel suo complesso, senza pensare ai singoli ...