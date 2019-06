Università,in 14 anni -40mila matricole

In 14leitaliane hanno perso oltrenuovi iscritti: il calo delle immatricolazioni, pari in media al 13%, riguarda soprattutto diplomati tecnici e professionali e quelli provenienti da contesti familiari svantaggiati. Al Sud, dove il dato raddoppia a -26%, quasi un quarto dei diplomati si iscrive in atenei al Nord. Questi i dati del rapporto annuale Almalaurea, presentato alla Sapienza di Roma. Dimezzati i fuoricorso, si arriva più giovani alla laurea, migliorano occupazione e salario post laurea.(Di giovedì 6 giugno 2019)