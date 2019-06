Subito 5 miliardi | non è una cifra impossibile E poi misure credibili

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Tanto tuonò che piovve. Ieri la Commissione europea ha dichiarato che sarebbe giustificata una procedura verso l’Italia per disavanzo eccessivo per il mancato rispetto del criterio sul debito nel 2018, 2019 e 2020. Niente di inatteso. Il rapporto della Commissione, infatti, si limita a prendere atto degli scostamenti dagli obiettivi di medio termine e a segnalarlo, come previsto da regole e procedure. Non inatteso, ma non per questo meno grave.Perché bisogna in ogni modo evitare che il Consiglio Ecofin deliberi il prossimo 9 luglio di aprire una procedura contro l’Italia per violazione della regola del debito. E non sarà per nulla facile perché oltre alla Commissione, occorrerà convincere anche gli Stati membri.Allo stesso tempo dobbiamo metterci a lavorare per la ripartenza della nostra anemica economia. Partiamo dal primo punto. ...

