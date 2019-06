Meteo | weekend di fuoco | previsti picchi di 43 gradi

Meteo - caldo e temperature in aumento : weekend bollente : Secondo gli esperti Meteo nelle prossime ore continuerà a fare caldo e le temperature continueranno ad aumentare fino a raggiungere valori ben sopra i trenta gradi in diverse zone d’Italia. Ma bisogna fare attenzione anche a possibili fenomeni intensi che potranno interessare soprattutto il Nord.

Meteo - è subito allarme caldo : scatta il bollino rosso per il weekend - oltre +40°C al Centro/Sud! : Meteo – Dopo il freddo e le piogge eccezionali del mese di Maggio concluso la scorsa settimana con anomalie termiche negative senza precedenti negli ultimi decenni (attendiamo i dati ufficiali), questo Giugno è iniziato all’insegna del gran caldo nel Nord Italia dove ieri le temperature hanno raggiunto addirittura +32°C nel cuore delle Alpi, ad Aosta e Bolzano. Ha fatto ancora più caldo in Europa, con +33°C a Parigi e +35°C a Potsdam ...

Meteo - Previsioni estreme per i prossimi giorni : nel weekend ondata di calore fino a +40°C - poi torna il maltempo? : Meteo – L’inizio di Giugno ha portato l’estate, come ampiamente previsto, sul Nord Italia dove anche oggi le temperature hanno raggiunto valori particolarmente elevati, raggiungendo +35°C a Merano, +34°C a Mantova, +32°C a Milano, Brescia, Padova, Bolzano, Reggio Emilia e Vicenza, +31°C a Torino, Bologna, Verona, Parma, Bergamo, Cremona, Lodi, Ferrara, Pavia, Pordenone e Sondrio. Fa ancora freddo, invece, al Sud, nonostante le ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare per il weekend : temporali al Centro-Sud - bel tempo e aumento temperature al Nord : Con l’inizio dell’estate Meteorologica, caldo e bel tempo arriveranno solo al Nord in Italia. Infatti, mentre le regioni settentrionali si godranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso insieme ad aumento delle temperature, il Centro-Sud resterà ancora colpito dalla “maledizione del maltempo del weekend”. Nessun fine settimana del mese di maggio, infatti, è stato risparmiato da condizioni avverse e ora anche il primo weekend di giugno si ...

Allerta Meteo - inizio Giugno di maltempo al Centro/Sud : violenti temporali nel weekend - nubifragi e grandinate : Inizia oggi, Sabato 1° Giugno, l’Estate Meteorologica 2019. Ma il tempo è estivo soltanto al Nord Italia, dov’è tornato a splendere il sole con temperature in forte aumento: domani, Domenica 2 Giugno, avremo picchi diffusamente superiori ai +30°C in pianura Padana, come possiamo osservare dalle precise mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Situazione Meteo ...

Meteo - esplosione di caldo nel weekend con temperature oltre i 30 gradi : Il mese di giugno inizia, almeno per una parte d’Italia, con un weekend “estivo”. Le temperature, finalmente in aumento, dovranno far dimenticare il mese di maggio decisamente autunnale appena trascorso. Ma se al Centro-Nord le previsioni Meteo per il weekend sono clementi, un vortice ciclonico manterrà ancora condizioni di forte instabilità al Sud. Le regioni meridionali e parte di quelle centrali continueranno infatti a essere interessate da ...

Meteo - l’Italia si spacca in due nel weekend : forti temporali e freddo anomalo al Centro/Sud - caldo estivo al Nord : Meteo – L’Italia si spacca a metà, dal punto di vista Meteorologico, in vista del primo weekend di Giugno e dell’estate Meteorologica 2019: al Nord splenderà il sole e arriva il gran caldo, con picchi di +30°C nella giornata di Domenica, mentre al Centro/Sud continuerà il maltempo con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione ai forti temporali che interesseranno gran parte del Centro/Sud ...

Meteo oggi e domani : previsioni del tempo weekend 1 e 2 giugno : Meteo 1-2 giugno e oggi, 31 maggio: previsioni del tempo al Nord, al Centro e al Sud Come sono le previsioni del tempo di oggi, venerdì 31 maggio 2019, e del fine settimana dell’1-2 giugno al Nord, al Centro e al Sud? Come da tradizione, il Meteo di oggi e del weekend è stato reso noto, in modo dettagliato e approfondito, sulle pagine di DiPiù e DiPiùTv, rispettivamente da Francesco Laurenzi e Mario Giuliacci, dei quali riportiamo in ...

Meteo weekend : finalmente il caldo. Ma non per tutti! : Il maggio peggiore che si ricordi dal punto di vista Meteorologico si chiuderà oggi, Venerdì 31, con un vasto campo di alta pressione, di origine oceanica, si allungherà verso l'Europa occidentale, abbracciando anche parte dell'Italia. Questo fine settimana si avrà dunque un tempo soleggiato e progressivamente più caldo al Nord, Sardegna e Toscana: temperature tipiche da inizio estate con valori nella norma o al di sopra nelle regioni ...

Meteo Alto Adige : nel weekend primo anticipo d’estate : Dopo settimane di temperature al di sotto della media, in Alto Adige inizia a vedersi il primo anticipo d’estate: durante il fine settimana è previsto tempo soleggiato con temperature fino a +30°C. Lunedì si prevede sole con rialzo delle temperature. In montagna invece resiste il clima invernale. I passi Stelvio e Rombo restano chiusi per pericolo valanghe. L'articolo Meteo Alto Adige: nel weekend primo anticipo d’estate sembra ...

Previsioni Meteo - Italia divisa in due nel weekend : punte di 32° al Centro-Nord : Metà Italia sotto il sole , metà invece con forti possibilità di acquazzoni in questi giorni con il vortice di origine polare che sta interessando l'Italia che...

Meteo - in arrivo una nuova perturbazione. Ma nel weekend torna finalmente il sole : La decima perturbazione di un mese di maggio insolitamente bagnato si appresta ad arrivare sull'Italia: oggi infatti il vortice ciclonico si allontanerà verso est lasciando spazio soprattutto nelle regioni settentrionali a temporali e a un deciso abbassamento della quota neve. Il maltempo insisterà domani al Nord-Est e al Centro, specie fra le zone interne e il versante adriatico, mentre a partire da giovedì la graduale espansione ...

Meteo - ANCORA MALTEMPO POI L'ESTATE/ Previsioni : dal weekend addio a pioggia e freddo : METEO, allerta gialla in 13 regioni per il MALTEMPO, dal weekend esplode L'ESTATE: ecco le Previsioni per le prossime giornate.

Meteo - da ciclone polare a esplosione estate nel weekend : Aurora Vigne Dal ciclone polare all'esplosione dell'estate nel giro di pochi giorni. Ancora una settimana all'insegna dell'instabilità e poi scoppierà l'estate Finalmente buone notizie sul Meteo. Dal ciclone polare all'esplosione dell'estate nel giro di pochi giorni. Ancora una settimana all'insegna dell'instabilità con il vortice formatosi nel corso dello scorso weekend che oggi porterà precipitazioni su buona parte del ...