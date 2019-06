Lotito si chiama fuori | “Sono come un flipper | faccio audience Ma con le toghe non

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Io sonoun. Appena spunta il mio nome si accendono gli special e i giornali mi saltano addosso. Ma stavolta querelo tutti, smettetela con queste stupidaggini”. Claudio, in un’intervista a Repubblica respinge l’accostamento con gli scambi di ‘informazioni’ tra Luca Palamara, altri magistrati e i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri. “La dovete smette. Occupateve di cose serie”, si sfoga il presidente della Lazio.“Scusi lei partecipa a delle cene? E allora di che parliamo. Se ci sono venti persone che fa, parla con tutti? Magari erano dei compleanni - spiega - degli anniversari. C’era un sacco di gente. Io non ho mai partecipato a riunioni in cui si discuteva di posti nelle procure. Con quale ruolo avrei potuto farlo?”.I biglietti per la partita ai magistrati?“Mica li davo io”. ...

