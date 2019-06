Il Mattino – Via libera per James Rodriguez | il Real Madrid fissa il prezzo e aspetta il

forzazzurri

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il– Viaper: ililil Napoli Il– Viaper: ililil Napoli. Il Bayern Monaco non ha riscattato l’ attaccante per la cifrata a 52 milioni, ora il club partenooeo può provare a portarlo in azzurro e accontentare il tecnico Carlo Ancelotti. Ne parla l’ edizione odierna de Il. “Un amore mai sbocciato quello trae il Bayern Monaco, una storia durata due anni ma che ora sta per vedere il capitolo conclusivo. Il club tedesco non riscatterà la stella colombiana, presentatasi al mondo del calcio nel Mondiale 2014 come astro assoluto e piano piano spenta sotto i colpi del Vecchio Continente. Due stagioni con più bassi che alti in Bundesliga, 67 presenze con 15 gol all’attivo e un feeling mai ...

angheluruju11 : Preghiera del mattino. 5 giugno 2019 Tu sei la mia forza e la mia pace Signore Gesù! - Florofilla : RT @InternoPoesia: E al mattino un vento leggero portò il fresco dei mari, ci furono troppi colori per via dei glicini e delle rose in fior… - RacheleRock : RT @asmistaken: Riportami alle case solitarie,al profumo dei fiori,al vento chiaro del mattino,a quel treno pigro con un riflesso di rotaie… -