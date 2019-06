ilfogliettone

(Di mercoledì 5 giugno 2019) E' sempre complicato avere certezze, quando si parla della Corea del Nord. Pyongyang è un regime che non fa traspirare informazioni liberamente. E, così, non stupisce che, per l'ennesima volta, notizie di purghe e uccisioni diffuse dai media internazionali vengano smentite dai fatti. In quest'ultimo caso erano stati dati per "" l'architetto dei due summit tra il leader Kim Jong Un e il presidente Usa Donald Trump, Kim Yong Chol, e la sorella stessa del leader, Kim Yo Jong, che era assente dalle scene da 52 giorni ed è riapparsa in pubblico due giorni fa.Kim Yong Chol, che era stato la controparte del segretario di Stato Usa Mike Pompeo nella costruzione dei due summit tra i due leader, avrebbe pagato secondo le notizie il fallimento del vertice di Hanoi di febbraio. Ma la notizia è stata smentita da un dispaccio dell'agenzia di stampa ufficiale KCNA l'altro ieri: il ...

zazoomblog : Colpo di scena a Pyongyang: riappaiono in pubblico i purgati di Kim - #Colpo #scena #Pyongyang: #riappaiono - Today_it : Colpo di scena a Pyongyang: riappaiono in pubblico i 'purgati' di Kim - giapmos : I purgati di Kim che 'risorgono': tra bufale e abbagli mediatici -