Formula 1 | ritiro Vettel – Seb smentisce | ma Ecclestone fa allarmare i fan | “non passerà

Formula 1 – Ipotesi ritiro per Vettel? Il tedesco esce allo scoperto : “vi dico come stanno le cose” : Il pilota tedesco ha parlato del suo futuro, smentendo le indiscrezioni circa un suo eventuale ritiro al termine di questa stagione Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in Inghilterra hanno rivelato la possibilità che Sebastian Vettel lasciasse la Ferrari e la Formula 1 con un anno di anticipo sul suo contratto, mettendo così fine ad una carriera impreziosita da quattro titoli mondiali. photo4/Lapresse Voci che non hanno trovato ...

Formula 2 - GP Baku : Aitken conquista Gara-1. Ghiotto sesto - ritiro per Schumi JR : Il circo della F2 è tornato in pista in questo week-end in Azerbaijan , sul tracciato cittadino di Baku, dove l'italiano Luca Ghiotto è arrivato da leader del campionato dopo lo straordinario week-end ...

Formula 1 - Vettel e l’ipotesi ritiro : “il contratto con la Ferrari? E’ solo un pezzo di carta…” : Il pilota tedesco ha parlato del suo futuro, sottolineando come al momento l’ipotesi di smettere non è concreta L’inizio di stagione non è stato da incorniciare, ma Vettel e la Ferrari non intendono alzare bandiera bianca davanti allo strapotere della Mercedes. photo4/Lapresse L’obiettivo è quello di rialzarsi nel minor tempo possibile, ricucendo quel gap che, dopo soli tre Gran Premi, comincia ad essere davvero ...

Formula 1 - non c’è pace per Hulkenberg : “abbiamo avuto problemi alla MGU-K - il ritiro è stato inevitabile” : Secondo ritiro consecutivo per il pilota della Renault, costretto a prendere la via dei box per un problema all’MGU-K Niente punti nemmeno in Cina per Nico Hulkenberg, il pilota tedesco è stato costretto nuovamente a ritirarsi per colpa di un problema alla power unit occorso intorno a metà gara. photo4/Lapresse Il driver della Renault ha analizzato a fine gara questo problema, rivelando come il team sia già al lavoro per ...