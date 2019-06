Android Q Beta 4 è qui per i tutti Pixel | anche 3a | ecco novità e download

Huawei riammessa alla SD Association - il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q : La situazione di Huawei sembra parzialmente calmarsi dopo l’exploit negativo determinato dalla pubblicazione del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è stata posticipata al 19 agosto. Le buone notizie diffuse nelle ultime ore riguardano in particolare alcuni nodi che erano emersi: l’esclusione dei prodotti Huawei dalla beta di Android Q, che ne precluderebbero gli aggiornamenti, e la rimozione dalla SD Association, per la ...

Huawei Mate 20 Pro ritorna nel programma beta di Android Q : Google ha tolto Huawei Mate 2o Pro dalla lista degli smartphone che aderiscono al programma beta di Android Q L'articolo Huawei Mate 20 Pro ritorna nel programma beta di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro riceve Android Q Beta e con K20 si prepara al cambio di nome in Europa : Redmi K20 e K20 Pro dovrebbero arrivare in Europa come Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro, intanto K20 Pro è entranto nell'Android Q Beta Program. L'articolo Redmi K20 Pro riceve Android Q Beta e con K20 si prepara al cambio di nome in Europa proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone si riavvia da solo? Colpa di Android Q beta 3 : Sembra che Google stia testando assiduamente la funzione "mainline update", dal momento che alcuni utenti della beta 3 di Android Q riferiscono che i loro dispositivi sono stati riavviati senza preavviso per "testare un aggiornamento". Questi utenti spiegano che i loro smartphone si riavviano nel mezzo delle sessioni di navigazione e solo al successivo riavvio ricevono la notifica "Il tuo dispositivo è stato riavviato per testare un ...

Parte la Beta di Mario Kart Tour su Android : tanti dettagli ufficiali per il titolo di corse mobile : Nintendo è praticamente pronta ad invadere con il suo Mario Kart Tour i nostri dispositivi mobile. Pensato espressamente per smartphone iOS e Android, il nuovo capitolo della celebre serie corsistica pennellerà entro la fine dell'anno gli schermi touch di altissima velocità, personaggi coloratissimi e piste da capogiro. Un po' come ha sempre fatto sulle console casalinghe e portatili della "grande N", compresa la più recente Nintendo Switch. Si ...

Dal 21 maggio la beta 3 Android Q per OnePlus 7 e 7 Pro (guida) ma tutti i rischi del caso : Da ooggi il OnePlus 7 Pro è acquistabile anche in talia (il OnePlus 7 standard poi lo sarà in giugno) e subito pronta per i primi possessori del device c'è la disponibilità della beta di Android Q. Al lancio della terza beta del sistema operativo di Mountain Views era già noto come le due ammiraglie avrebbero fatto parte del programma di sperimentazione: detto, fatto e senza alcun ritardo i due dispositivi possono beneficiare anche di ...

Fatto fuori Huawei Mate 20 Pro da Android Q beta : altra pessima notizia : Rimosso dal programma beta di Android Q il top di gamma Huawei Mate 20 Pro, che ne era entrato a far parte appena un paio di settimane fa, come da noi raccontato in questo precedente articolo. La decisione è figlia di quanto successo nelle ultime ore in merito alla revoca della licenza dell'OS mobile da parte di Google nei confronti del produttore cinese, per allinearsi alle disposizioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il ...

Google rimuove Huawei Mate 20 Pro dal programma beta di Android Q : Google ha tolto Huawei Mate 2o Pro dalla lista degli smartphone che aderiscono al programma beta di Android Q L'articolo Google rimuove Huawei Mate 20 Pro dal programma beta di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Ed è subito beta : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro ricevono la Developer Preview di Android Q (link) : OnePlus ha reso disponibile la Developer Preview di Android Q beta ai due componenti della famiglia OnePlus 7, onorando quanto promesso a Londra L'articolo Ed è subito beta: OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro ricevono la Developer Preview di Android Q (link) proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp Beta : modalità scura su Android in arrivo - come cambia : WhatsApp Beta: modalità scura su Android in arrivo, come cambia A breve, su Android, arriverà la modalità scura. Questa modalità permette una serie di vantaggi di cui vi abbiamo già parlato in qualche articolo precedente. Le novità però, non riguarderanno solo la luminosità e il tema in sé, bensì anche il rapporto del tema con le altre applicazioni. Una di quelle app che sarà investita dal dark theme, sarà sicuramente WhatsApp. Ecco gli ...

ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) riceve una beta AOSP con Android 9 Pie : I possessori di ASUS ZenFone 4 Max non saranno troppo contenti del trattamento sugli aggiornamenti software ricevuto dall'azienda taiwanese L'articolo ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) riceve una beta AOSP con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

La beta di Call of Duty : Mobile disponibile su Android : si celebra il lancio con un nuovo trailer : Un paio di mesi fa, Activision ha annunciato un nuovo Call of Duty per piattaforme Mobile, Call of Duty: Mobile, che è essenzialmente un porting del gioco in precedenza disponibile solo per il mercato cinese, Call of Duty: Online. Quando il gioco è stato inizialmente annunciato, è stato anche rivelato che avrebbe ricevuto una beta durante l'estate e sembra che quel momento sia finalmente arrivato.Mentre i dettagli su quali paesi fanno parte del ...

In WhatsApp beta per Android rimossa la possibilità di salvare le immagini del profilo : Nell'ultima versione beta per Android il team di sviluppatori ha rimosso la possibilità di salvare le immagini del profilo L'articolo In WhatsApp beta per Android rimossa la possibilità di salvare le immagini del profilo proviene da TuttoAndroid.

Potete scaricare lo sfondo della beta 3 di Android Q : Lo sfondo di Android Q beta 3 è disponibile al download: Potete trovare il link in descrizione. L'articolo Potete scaricare lo sfondo della beta 3 di Android Q proviene da TuttoAndroid.