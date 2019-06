Inter | che frecciata dell’ex De Boer | “Gli agenti influenzavano la dirigenza | una volta

Roma - blitz del Ros contro il clan Fragalà : 31 arresti. L’Intercettazione : “Se mi sento tradito sparo anche a mio figlio” : “Io quando mi sento tradito da qualcuno, che potrebbe anche essere mio padre o mio figlio, io gli sparò. Dice ‘che ammazzeresti tuo figlio?’ Sì sì, perché no, Se mio figlio cammina con me, facciamo il reato insieme e mi tradisce, io lo ammazzo”. Così parlava in una conversazione captata dagli investigatori nel 2015 il presunto boss Alessandro Fragalà, finito in manette oggi nell’ambito dell’operazione del Ros, coordinata ...

La Cina ha avvertito i viaggiatori cinesi che entrano negli Stati Uniti che potrebbero essere soggetti a controlli e Interrogatori : Il ministero degli Esteri cinese e le ambasciate e i consolati cinesi negli Stati Uniti hanno diffuso delle raccomandazioni sui viaggi nel paese ai propri cittadini, informandoli del fatto che i viaggiatori cinesi sono Stati sottoposti a interrogatori e ad altre

Inter - clamorose rivelazioni di De Boer : “gli agenti influenzavano i dirigenti - un giorno mi dissero che…” : L’ex allenatore dell’Inter ha rivelato alcuni clamorosi retroscena relativi alla sua esperienza in nerazzurro Dichiarazioni sorprendenti, rivelazioni davvero clamorose quelle rilasciate da Frank De Boer ai microfoni di Yahoo Sports. L’ex allenatore dell‘Inter, attualmente manager dell’Atlanta United, è tornato a parlare della sua breve esperienza in nerazzurro, facendo luce su alcune situazioni alquanto ...

Nasce Feeling Felt - brand Interamente Made in Italy che produce accessori riciclati e riciclabili : Per fare uno zaino ci vogliono dieci bottiglie di plastica, per la custodia di un laptop ne bastano sette. Sono i numeri della linea di Feeling Felt, brand di design e moda ecosostenibile che declina in chiave moderna l’eccellenza della manifattura italiana utilizzando materiali innovativi a basso impatto ambientale, riciclati e riciclabili. «Feeling Felt è un brand che parla di empatia e connessione con i consumatori e con il pianeta», ...

Pronostico Perù vs Costa Rica - Amichevole Internazionale 06-06-2019 e Info : Amichevole Internazionale, analisi e Pronostico di Perù-Costa Rica, giovedì 6 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Ultimo test per il Perù e il Costa Rica in preparazione rispettivamente per la prossima edizione di Copa AmeRica e Gold Cup. La partita si disputerà al Estadio Nacional de Lima, dove le due squadre cercheranno di evitare Infortuni.Come arrivano Perù e Costa Rica?Il Perù sarà impegnato in Copa AmeRica dove è stato ...

Napoletani scomparsi in Messico - l’Intercettazione che incastra il boss el Quince : “Fatene ciò che credete” : “Fatene ciò che credete”. Così rispondeva a un capo cartello locale, che gli comunicava di aver ‘preso’ due italiani che si chiamano Russo, Josè Guadalupe Rodriguez Castillo, meglio noto con i soprannomi di el Quince e don Lupe, uomo forte del cartello Nueva generacion, specializzato nel traffico di droghe sintetiche ma anche in quelle tradizionali, attivo in particolare nello Stato occidentale di Jalisco. El Quince è stato arrestato a luglio ...

Intervento dei tecnici Arpacal con la Guardia Costiera a Saline Joniche : Intervento nei giorni scorsi dei tecnici del Dipartimento provinciale Arpacal di Reggio Calabria, diretto dalla dr.ssa Giovanna Belmusto, nell’ area antistante l’impianto industriale in disuso Liquichimica di Saline Joniche in comune di Montebello Jonico. I tecnici del servizio Suolo e rifiuti, diretto dalla dr.ssa Angela Cardile, e del servizio Acque, diretto dalla dr.ssa Francesca Pedullà, sono intervenuti, unitamente al nucleo operatori ...

Calciomercato Inter - tre colpacci per Conte : l’11 da sogno che infiamma i tifosi - come cambia la squadra [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 L'11 di Conte ...

Casting a Monopoli per il nuovo film diretto e Interpretato da Checco Zalone : Il noto comico Checco Zalone (il cui vero nome è Luca Medici) torna sul set con un nuovo film dal titolo Tolo Tolo, di cui è interprete ma anche regista. Le riprese, molte delle quali effettuate all'estero, sono già iniziate, ma ora servono nuove comparse e quindi sono in corso le relative selezioni. Il film Dopo lo straordinario successo riscosso dal film Quo Vado?, diretto dal regista Gennaro Nunziante e con Checco Zalone come interprete ...

Inter scatenata sul mercato : Lukaku - a un passo dal sì. E Mauro Icardi che fa? : L'Inter è sempre più vicina a Romelu Lukaku, il bomber dello United che Conte vuole fortemente per prendere il posto di Mauro Icardi nella sua nuova Inter. Sfruttando il rapporto preferenziale con l' agente del giocatore Federico Pastorello, Marotta ha già trovato un accordo economico con l' attacca

Calciomercato Juventus - anche l'Inter sarebbe Interessata a Cuadrado : Tutto passerà dal nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe essere ufficializzato questa settimana. Il mercato della Juventus è pronto quindi a decollare, sia per quanto riguarda gli arrivi che le cessioni. Ci sono dei giocatori evidentemente a rischio trasferimento, per questioni tecniche ma anche contrattuali. È il caso ad esempio di Juan Cuadrado, il centrocampista colombiano ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2020 ed è in attesa di ...

Magistrati indagati - Intercettato con Palamara anche un pm dell’Antimafia : Il trojan installato nel cellulare di Luca Palamara ha intercettato anche la voce di un pm della Direzione nazionale antimafia. Si tratta – come racconta il Corriere della Sera – di Cesare Sirignano, già pm a Napoli molto stimato per il suo lavoro contro la camorra. Non poteva sapere che il collega fosse intercettato perché indagato per corruzione dalla procura di Perugia. anche perché Palamara è l’ex presidente dell’Anm ...

Intervista a Viola Thian : ‘Sottozero rappresenta ciò che sto vivendo da artista’ : Tanto talento e soprattutto verve, Viola Thian è una giovane artista nata a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La ragazza ha scoperto la musica un po’ per caso e grazie a questa passione ha conosciuto il suo produttore Michele Giardina, ex collaboratore di Biagio Antonacci ai suoi esordi, e Road Manager e Personale Manager di Marina Rei, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Ivano Fossati, Piero Pelù, Tiromancino e Federico Zampaglione, per il ...