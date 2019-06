Falde acquifere e oceani | un legame da monitorare via satellite

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Acqua sempre sotto stretta sorveglianza: il prezioso liquido, minacciato dai capricci del clima e da un uso poco razionale in molte attività umane, è più che mai al centro dell’attenzione ed è protagonista di un nuovo studio, che evidenzia come il monitoraggio dallo spazio possa fare la differenza. La ricerca, appena pubblicata su Geophysical Reserach Letters, è stata coordinata dall’Università dell’Ohio e ha visto il coinvolgimento del Jet Propulsion Laboratory della Nasa per quanto riguarda l’utilizzo di dati satellitari. L’indagine – spiega Global Science – si è particolarmente focalizzata su tema ancora poco studiato: iltra, nei luoghi in cui l’acqua dolce si imbatte in quella marina. Per la prima volta, infatti, è stata realizzata una mappa delle zone costiere di quasi tutto il globo in cui avviene questo incontro, con lo scopo ...

