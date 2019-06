Dreams si aggiornerà il 6 Giugno

gamerbrain

(Di martedì 4 giugno 2019) Possessori dell’edizione “Accesso Anticipato” di, sarete lieti di sapere che a partire dal 6, sarà disponibile un nuovo e importante aggiornamento, a seguire tutti i dettagli sulle novità e migliorie previste.: Le novità in arrivo Tra le novità previste vi sono: Nuova funzione “Cosa c’è di nuovo”, accessibile dal menu principale, la quale consente di consultare rapidamente i nuovi contenuti Nuovo Kit artistico Tempi Antichi Nuovi personaggio e tutto il necessario per creare nuove scene 2 nuovi giochi: Combo distruzione e Comic Sands Migliorato il Sogniverso sulla base dei feedback ricevuti Nuove opzioni per il Viaggia in automatico e Copertine Possibilità di bloccare altri utenti Possibilità di elencare o togliere le creazioni dalla ricerca Nuova opzione che ...