“Brain circulation” o “Brain drain”? La mobilità nelle scienze sociali e umane

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Uno studio pubblicato sulla rivista International Journal of Computational Economics and Econometrics dall’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ircres) ha individuato le principali motivazioni che promuovono o ostacolano ladei dottori di ricerca (Ddr) in. Lo studio è avvenuto tramite il dataset Pocarim (Mapping the population, careers, mobility and impacts of advanced degree graduates in the social science and humanities), finanziato dalla Commissione Europea all’interno del Settimo programma quadro, ed estende un lavoro precedentemente pubblicato su Higher Education, rivista internazionale sugli studi universitari. “Attraverso l’uso di modelli probabilistici abbiamo analizzato le traiettorie di carriera dei dottori di ricerca, basandoci su questionari somministrati a quasi 3.000 soggetti ...