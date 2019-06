Un brevetto fa luce su come funziona la retrocompatibilità su PS5

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019)ormai sappiamo bene PS5 sarà completamente retrocompatibile con tutta la libreria PS4, ma non ci è ancora dato saperetutto questo sarà possibile.Ebbene,riporta VG247, stando ad alcuni aggiornamenti della pagine dei brevetti di Sony possiamo intuirePS5 eseguirà "adattamenti in tempo reale di parametri operativi per applicazioni specifiche della". Questo, in parole povere, significa che Sony punta non solo ad eseguire il gioco sul nuovo hardware, ma anche a migliorarne le performance ove possibile.Per gli sviluppatori sarà inoltre possibile agire direttamente su alcuni parametri operativi della console andando a limitare l'influenza di PS5 sul gioco, laddove si voglia avvicinare il più possibile le prestazioni del gioco alla versione PS4. Per gli sviluppatori c'è inoltre la possibilità di poter ottimizzare il gioco eseguito in "versione ...

