ReSet | youtuber spagnolo | condannato a 15 mesi di carcere | aveva fatto mangiare biscotti

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ha ingannato un senzatetto facendoglideiripieni di dentifricio. Non pago, ha postato su Facebook il video, facendosi beffe dell’uomo. Per questo è statoa 15die a 20mila euro di risarcimento per danni morali la star di YouTube. Non solo, il 21enne Kanghua Ren - questo il nome dellonato in Cina ma cresciuto in Spagna - non potrà pubblicare nulla sui suoi canali social per i prossimi 5 anni.Un duro colpo per, tra le 200 star del social media più conosciute tra Spagna e Sud America con più di un milione di follower. Caro gli è costato lo “scherzo” al senzatetto, avvenuto nel 2017.Il ragazzotrovato l’uomo romeno che viveva per le strade di Barcellona. Gli ha offerto, in cambio di 20 euro, una scatola diOreo: ma al posto della cremamesso del ...

