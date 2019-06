Ma Salvini se ne infischia

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Giuseppe Conte sta ancora parlando a Palazzo Chigi, ma Matteoci tiene a far sapere che lui non si ferma nemmeno per ascoltare le importanti comunicazioni del premier. Mentre il capo del governo dice che non vuole “vivacchiare”, mentre invita i vicepremier a mettere fine al clima di “super-eccitazione” da campagna elettorale come condizione per andare avanti altrimenti “rimetto il mandato nelle mani del presidente della Repubblica”, sono le parole di Conte, la batteria comunicativa dimanda alla stampa una nota del leader leghista sulle “ambulanze e mezzi di soccorso gratis sulle autostrade da domani, grazie alla Lega”. All’ultimatum del premier,risponde con un sostanziale ‘me ne infischio’, perché insiste con il suo solito refrain e non lascia alcuno spazio alla mediazione con i 5 ...

