L' Approdo | anticipazioni puntata 3 giugno 2019

(Di lunedì 3 giugno 2019) Gad Lerner, dopo anni di reportage in esterna, da stasera alle 23.10 su Rai3, torna alla conduzione di un nuovo talk show in cinque puntate intitolato L’(proprio oggi la Rai ha risposto al ministro Salvini in merito al compenso del giornalista). In onda dagli studi del Centro di produzione Rai di Torino il programma avrà una scenografia suggestiva dominata dalla ricostruzione un imponente relitto del mare al centro studio. TvBlog seguirà la primain liveblogging.La primasarà dedicata alla storia della Lega, un ritorno alle origini per Lerner che prima con Profondo Nord (1991) e poi con Milano Italia (1992-1993) fu colui che per primo intuì il fenomeno politico della Lega Nord che in quegli anni iniziava una lunga escalation che l’ha portata ad essere il primo partito d’Italia.Ospiti in studio il politologo Marco Tarchi, professore ordinario presso la Facoltà ...

