Florida | si sveglia al mattino e trova un “ospite” in cucina | un alligatore di 3 metri

fanpage

(Di lunedì 3 giugno 2019) È successo a Clearwater, in. Ad attirare l’attenzione della proprietaria di casa sono stati alcuni rumori provenienti dalla. Quando si è alzata per andare a controllare hato la “sorpresa”: “Nell’attesa della polizia mi sono messa a giocare con dei videogiochi per distrarmi”.

infoitestero : Florida, si sveglia e trova una sorpresa: in cucina c’è un enorme alligatore - infoitestero : Florida, si sveglia e trova un enorme alligatore in cucina -