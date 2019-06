Fabrizio Frizzi | la nuova vita della moglie Carlotta Mantovan e della figlia Stella

Techetechetè ritorna con gli omaggi a Fabrizio Frizzi e Massimo Troisi : Fabrizio Frizzi La bella stagione quest’anno fatica a venire, ma l’estate ha già fatto capolino in tv, dal momento che diversi programmi del daytime hanno salutato il pubblico. C’è chi lascia spazio a repliche e chi invece ad un programma sostitutivo, come I Soliti Ignoti, che da oggi affida l’access prime time di Rai 1 a Techetechetè. Techetechetè: oggi puntata dedicata a Fabrizio Frizzi Il programma amarcord, firmato da ...

Torna «Techetechetè» - e riparte da Fabrizio Frizzi : Gli inizi Miss ItaliaL'amoreLa partita del cuoreGli eventiI quizI soliti ignotiPremio Regia TvTale e Quale GiuratoL'EreditàTelethonFabrizio Frizzi: la fotostoriaPer chi quegli anni li ha vissuti e per chi non li ha mai sentiti nominare, Techetechetè rappresenta l’anello di congiunzione fra passato e presente, un modo per riconnettere le generazioni di ieri e di oggi alla televisione di un tempo lontano, quella dei grandi varietà, degli ...

Verissimo - Walter Nudo : ‘Dopo l’ictus ho capito Fabrizio Frizzi’ : L’8 aprile mentre è in un hotel da solo a Los Angeles Walter Nudo viene colpito da due ischemie celebrali e vola a Milano per farsi operare. Sabato 25 maggio il vincitore del Grande Fratello Vip racconta a Verissimo e a Silvia Toffanin di quei momenti concitati e di come sta adesso. Walter Nudo e i due ictus, pensavo: ‘Io me ne sto andando’ “Mi sono svegliato nella mia camera d’albergo ho iniziato a fare meditazione, dopo ...

Maurizio Costanzo Show : Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi - "sostituirlo è stato difficile" : La nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, andata in onda lo scorso giovedì 11 aprile, può dirsi all'insegna di momenti molto emozionanti. Ad apparire nelle vesti di ospiti in studio, sono stati Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Bonolis, i quali hanno rappresentato la compagine dei conduttori televisivi più amati dal grande pubblico, e il giornalista Enrico Mentana ospite d'eccezione in studio.Allo Show condotto da Maurizio Costanzo, si è ...

La confessione di Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi : “Al Bano e Romina…”. L’emozione di Caterina Balivo : Ospite di puntata da Caterina Balivo, Rita Dalla Chiesa che si è resa disponibile in una lunga e dolcissima intervista. Nel corso della sua chiacchierata, Rita Dalla Chiesa ha svelato alcuni particolari inediti riguardanti la sua vita personale e privata. In particolare si è soffermata molto sulla sua relazione con Fabrizio Frizzi e con il suo rapporto con l’ormai compianto presentatore. A Vieni da me la Dalla Chiesa ha ricordato la fine del ...

Rita Dalla Chiesa : “Mi fa arrabbiare la mancanza di sensibilità delle gente quando parlo di Fabrizio Frizzi” : Ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi di Vieni Da Me, Rita Dalla Chiesa ha parlato del suo libro, Mi Salvo da Sola. Un racconto della vita di Rita che non poteva non passare da Fabrizio Frizzi, che della sua vita è stato parte per 35 anni. Una coppia molto amata dagli italiani: “Ci hanno messo nelle 10 coppie più amate, come Romina e Al Bano – ha detto la Dalla Chiesa – La gente ci voleva bene e voleva vederci ...