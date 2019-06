Ego First | ovvero la rivincita dei biondi La “Special Relationship” ai tempi di Trump e

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Aidella Brexit e dell’America, il futuro della “Special Relationship” tra Regno Unito e Stati Uniti si modella attorno all’ego di due personaggi che hanno saputo cavalcare lo slancio anti-sistema che sta attraversando l’Occidente. Due gemelli diversi, la cui somiglianza fisica, politica e caratteriale è di per sé un caso di studio.Donalde Boris Johnson non hanno mai fatto mistero del reciproco feeling. Alla vigilia della sua visita a Londra, il presidente americano ha rotto il protocollo dichiarando il proprio endorsement a Johnson, in pole position per la leadership dei Tories e del governo. “Ho studiato a lungo la materia, conosco i diversi giocatori. E penso che Boris Johnson sarebbe eccellente. Non so se verrà scelto, ma penso che sia un bravissimo ragazzo”.Più chiaro di così non si ...

unifries_ : Guess i wish i wasnt so damn ego at first. Nwnskskddmndmcmdmdmdnffjdjjdjdjdeuduurueeiueiejsjjskwwhyyyyyyyyyyyyyyjdjskjskssksksksw - CareLess_Ego : RT @SkyFootball: @ChelseaFC Hellas Verona ? Perugia ? Grosseto ? Alessandria ? Sorrento ? Empoli ? Napoli ? Chelsea ?? Maurizio Sarri has w… -