Centinaio | Se Conte non fa un miracolo si va a elezioni

Ultime governo : Conte annuncia parole importanti - per Centinaio difficile evitare elezioni : Il giorno dopo la Festa della Repubblica rischia di essere un giorno importante per l'Italia, forse in negativo. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che dovrà parlare alla Nazione, con l'incombenza di dover pronunciare parole molto importanti per i cittadini. Inevitabile che, fino al momento delle sue dichiarazioni, aleggerà sul futuro del governo una serie di ipotesi che, naturalmente, complice il clima non proprio idilliaco tra ...

Centinaio : "miracolo"di Conte o elezioni : 10.51 Il ministro delle Politiche Agricole, Centinaio, spera in "un miracolo" di Conte per far proseguire il governo. "Auspico che il presidente Conte faccia un miracolo.La campagna elettorale è finita e i toni si devono abbassare.Il premier deve ricominciare a far parlare la politica e soprattutto i due contraenti del contratto,di cose concrete" spiega Centinaio a Circo Massimo. Da parte della Lega,prosegue,"c'è la buona volontà ma se non ci ...

Siri - Centinaio (Lega) : “Se Conte lo rimuove senza accordo salta contratto. Siamo alleati fedeli ma non stupidi” : “Armando Siri? Non so se Conte abbia i poteri per mandare via un sottosegretario. Se venisse fatto un decreto per rimuovere Siri senza ascoltare uno dei due contraenti di questo benedetto contratto di governo, questa cosa sarebbe molto grave“. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), Gian Marco Centinaio, ministro leghista per le Politiche Agricole e del Turismo, risponde a una domanda di Oscar Giannino circa i poteri del ...

Centinaio : «Se Conte rimuovesse Siri senza consultarci non avrebbe più la fiducia» : Interpellato su Roma Capitale e sul possibile default della Capitale nel 2022 senza il decreto salva-Roma, come ha ipotizzato l'assessore al bilancio capitolino Gianni Lemmetti sul Messaggero di oggi. «Roma non rischia assolutamente il fallimento, i cittadini romani possono stare tranquilli»...

M5s ora vuole chiarimenti su Arata : ‘Salvini spieghi’. Centinaio : ‘Conte dimette Siri senza accordo? Viene meno fiducia’ : Da Siri ad Arata. Il Movimento 5 Stelle raddoppia. Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione e in attesa della decisione del premier Giuseppe Conte sulla sua posizione (lunedì 29 vertice decisivo a Palazzo Chigi), ora l’obiettivo è diventato l’ex parlamentare siciliano che, per gli inquirenti, è legato a doppio filo all’imprenditore Vito Nicastri, considerato suo socio occulto e, ...