VIDEO – Dal Brasile | Neymar accusato di stupro | reagisce così | pubblica i messaggi intimi

MotoGp – Dal finto tatuaggio del fan all’amore per il suo Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello regina del Mugello [FOTO e VIDEO] : Tutti pazzi per Francesca Sofia Novello al Gp d’Italia: è la fidanzata di Valentino Rossi la regina del Mugello Il weekend di gara del Mugello non è stato gentile con Valentino Rossi: il Dottore ha affrontato un sabato di qualifiche disastroso, ma anche la gara di oggi del Gp d’Italia non è stata clemente col pilota della Yamaha. Valentino Rossi è scivolato troppo in fondo dopo un’incomprensione con Rins e poi a 16 giri ...

Spoiler Absentia 2 - dal 14 giugno su Amazon Prime VIDEO : Emily tormentata dal passato : Amazon ha annunciato le serie tv che debutteranno nel mese di giugno 2019 e che saranno disponibili per tutti gli abbonati a Prime Video. Tra le novità il ritorno più atteso è quello di Absentia, la serie dell'emittente statunitense AXN incentrata sull'agente dell'FBI Emily Byrne, interpretata da Stana Katic, nota a molti come la poliziotta Kate Beckett di 'Castle'. La prima stagione di Absentia è stata diffusa in streaming anche in Italia su ...

Roland Garros – Clamoroso! Serena Williams infuriata per la sconfitta caccia Thiem dalla conferenza stampa [VIDEO] : Serena Williams si inuria dopo la sconfitta contro Kenin e pretende di fare subito la conferenza stampa: gli organizzatori cacciano Thiem dalla sala e l’austriaco non la prende bene Incredibile quanto successo nel ‘dietro le quinte’ del Roland Garros. Mentre Dominic Thiem stava rispondendo alle ultime domande in lingua tedesca della sua conferenza stampa, il tennista è stato avvisato di dover lasciare la sala in fretta e ...

Kinsey Wolanski - le immagini dell’invasione di campo della ragazza in finale di Champions League dagli spalti e dal tunnel dello stadio [VIDEO] : Già detto di come sia stata la protagonista della serata di Champions League tra Tottenham e Liverpool, Kinsey Wolanski ha praticamente raggiunto il suo obiettivo: quello di pubblicizzare il sito per adulti del fidanzato, noto youtuber. Inoltre, è cresciuto a dismisura il seguito di followers sul suo profilo ufficiale Instagram. Chi è Kinsey Wolanski: l’industria del porno dietro la ragazza protagonista dell’invasione di campo durante la ...

Tottenham-Liverpool - rigore dubbio per i Reds dopo venti secondi : Salah non sbaglia dal dischetto [VIDEO] : Pochi secondi e subito Liverpool in vantaggio con Salah, che trasforma un calcio di rigore dubbio concesso da Skomina Comincia subito malissimo per il Tottenham la finale di Champions League, il Liverpool infatti si guadagna un discutibile calcio di rigore dopo venticinque secondi per un fallo di mano di Sissoko su cross di Mané. Skomina non ha dubbi e indica il dischetto, anche se la palla sbatte prima sul fianco e poi sul braccio. Il VAR ...

Roland Garros – Wawrinka supereroe! Un bambino sta per essere schiacciato dalla folla : il tennista lo salva! [VIDEO] : Stan Wawrinka si veste da supereroe al Roland Garros: un bimbo viene quasi schiacciato dalla folla che chiede un autografo allo svizzero, il tennista se ne accorge e lo salva Nonostante non goda della popolarità di Roger Federer, il connazionale Stan Wawrinka è uno dei tennisti più amati del circuito. ‘The Man’ non è apprezzato soltanto per le sue doti tennistiche che gli hanno permesso di vincere 3 Slam, ma anche per le sue ...

GF16 - Valentina Vignali e la paura di aver perso il fidanzato fuori dalla casa (il VIDEO) : Grande Fratello, Valentina Vignali ha paura di aver perso la sua storia d’amore fuori dalla casa Ieri è stato il compleanno di Valentina Vignali. E la ragazza l’ha festeggiato insieme agli altri inquilini della casa. In questa occasione la giovane ha anche ricevuto una lettera da parte della madre, la quale ha voluto farle gli auguri … Continue reading GF16, Valentina Vignali e la paura di aver perso il fidanzato fuori dalla casa (il ...

Good Omens su Amazon Prime VIDEO il 31 maggio - dal creatore di American Gods arriva una nuova parabola sociale : Sbarca Good Omens su Amazon Prime Video: l'attesa miniserie britannico-statunitense basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman del 1990, "Buona Apocalisse a tutti!", arriva sulla piattaforma di streaming da oggi, 31 maggio. Sei episodi, dalla durata di 50-55 minuti ciascuno, per immergersi nel mondo creato da Gaiman, autore e sceneggiatore televisivo. Il romanzo originale è una commedia metafisica sull'Apocalisse, nonché una parabola ...

È successo in TV - 31 maggio 1994 : Ambra porta Rita dalla Chiesa a Forum (VIDEO) : Siamo davanti ad un caso di tv cult, che rompe gli schemi e si ritrova in uno stesso studio un'icona degli anni '90 e un'istituzione di Forum che, forte di una ascolto di 2.300.000 spettatori ed uno share del 23%, ottenuto con la nona edizione, in onda da lunedì al sabato alle 11,45 su Canale5, Forum viene promosso in prima serata e si trasforma in Forum di Sera. Il tribunale televisivo condotto da Rita dalla Chiesa va in onda per tutta ...

Scandalo all’Isola dei famosi spagnola : l’ex tronista Fabio Colloricchio fa sesso davanti alle telecamere [VIDEO] : Fabio Colloricchio e Violeta hot a Supervivientes: l’ex tronista di Uomini e donne fa sesso davanti alle telecamere nell’edizione spagnola dell’Isola dei famosi Scalpore all’Isola dei famosi spagnola: a lasciare tutti senza parole è una nottata di passione passata tra Fabio Colloricchio, vecchia conoscenza italiana, e Violeta. L’ex tronista di Uomini e Donne, uscito dal programma con Nicole Mazzocato, ha fatto ...

NOAA - tutti i terremoti nel mondo dal 2001 al 2015 : 20 scosse di magnitudo 8 o superiore - diversi tsunami [VIDEO e DETTAGLI] : I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno sviluppato Science On a Sphere®, uno strumento educativo per spiegare la scienza del sistema terrestre. L’interessante animazione che trovate nel video proprio in fondo all’articolo mostra in sequenza tutti i terremoti che si sono verificati nel mondo dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2015 ad un ritmo di 30 giorni al secondo. Gli ipocentri dei terremoti prima ...

Cosa guardare su Netflix e Prime VIDEO Dal 31 maggio - le migliori serie da Good Omens a When They See Us : Scegliere Cosa guardare su Netflix e Prime Video è sempre complicato, ma dal 31 maggio lo sarà ancora un po' di più. Venerdì, infatti, arrivano alcune tra le serie tv più attese della prima metà del 2019. Iniziamo con le nuove uscite su Netflix. Il 31 maggio debutta When They See Us, miniserie ideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay. È composta da cinque episodi e racconta di come cinque ragazzi di colore originari di Harlem ...

Oms : dall’eccesso di VIDEOgame al burnout - ecco le nuove malattie e dipendenze : La sigla è Icd-11, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. È l’elenco che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aggiorna regolarmente con malattie e nuove dipendenze, ma anche eliminando quelle che non sono più considerate patologie. Nella lista aggiornata durante l’Assemblea Generale in corso a Ginevra compare la dipendenza da videogame e scompare la transessualità dalla categoria dei disturbi ...

Usa - uomo si dà fuoco vicino Casa Bianca/ VIDEO : trasportato in ospedale con ustioni : Usa, paura a Washington: uomo si dà fuoco vicino Casa Bianca, Video. trasportato in ospedale con ustioni: sul posto gli agenti del Secret Service.