Serie D | scudetto all’Avellino | Lecco ko ai rigori

Diretta Lecco Avellino/ Streaming video e tv : la finale - poule scudetto Serie D : Diretta Lecco Avellino Streaming video e tv: la finale della poule scudetto Serie D si gioca in campo neutro a Perugia, orario e probabili formazioni.

Rugby femminile - finale scudetto Serie A 2019 : Valsugana-Villorba 15-18. Un piazzato di Barattin consegna il tricolore alle trevigiane : Tre mete per parte, nessuna trasformazione: alla fine a fare la differenza tra Valsugana e Villorba nella finale scudetto della Serie A di Rugby femminile è un piazzato di Sara Barattin, quello che sblocca il match dopo 19 minuti. Finisce 15-18 e le trevigiane, sconfitte lo scorso anno in finale dal Colorno, si prendono una bella rivincita cucendosi dopo una sola stagione il tricolore sul petto. Nel primo tempo, come detto, sblocca la contesa un ...

Serie D - Poule Scudetto : la finale sarà Avellino-Lecco : sarà l’Avellino a contendere al Lecco lo Scudetto 2019 di Serie D. Nella seconda semifinale della Poule Scudetto giocata allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, gli irpini si sono imposti per 3-0 sulla Pergolettese con la doppietta di Di Paolantonio e la rete di Ciorola. Sul terreno del Comunale “Enzo Blasone” di Foligno, infatti, il Como si era imposto per 2-0 sul Cesena. A decidere la prima semifinale la ...

LIVE Avellino-Pergolettese - Poule Scudetto Serie D - alle 18.30 di scena la Semifinale : Allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio di scena la sfida Avellino-Pergolettese, match valido per la Semifinale della Poule Scudetto di Serie D. Entrambe le compagini hanno festeggiato la promozione in Serie C al termine degli spareggi, rispettivamente contro Lanusei e Modena: i lupi biancoverdi vogliono suggellare il ritorno nella terza Serie italiana con lo Scudetto cucito sulle magliette e messo in palio dalla Lega Nazionale Dilettanti. I ...

DIRETTA Cesena-Lecco Poule Scudetto Serie D - il successo vale la Finale al Renato Curi : Tutto pronto per la semiFinale della Poule Scudetto di Serie D: in programma questo pomeriggio allo stadio Enzo Blasone di Foligno, con fischio di inizio previsto per le ore 15.30, il match Cesena-Lecco, sfida che può valere la Finale della competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si disputerà allo stadio Renato Curi domenica prossima. Il regolamento prevede che, in caso di parità, per decretare la vincente che avrà diritto ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Viareggio vince anche gara-4 su Forte dei Marmi - Serie scudetto sul 2-2 : Sarà gara-5 a decidere la squadra campione d’Italia di Hockey su pista. Questo il verdetto del PalaBarsacchi, dove Viareggio è riuscito ad avere la meglio nuovamente su Forte dei Marmi per 2-1, annullando entrambi i match point-Scudetto dei rivali, e portando la serie all’atto finale. Avvio di gara in favore dei rossoblu, che dopo aver subito sei falli passano in vantaggio con la rete di Federico Ambrosio, gestendo la situazione fino ...

Serie D - nel weekend si assegna lo scudetto [DETTAGLI] : Poule scudetto Serie D – Si terrà in Umbria in questo weekend la fase finale della Poule scudetto di Serie D. Si parte venerdì 31 maggio con le due semifinali Cesena-Lecco (ore 15.30 al Comunale “Enzo Blasone” di Foligno) e Avellino-Pergolettese (ore 18.30 allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio). Le vincenti si affronteranno nella finale di domenica 2 giugno alle ore 16 al “Renato Curi” di ...

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro - Finale Scudetto Serie A calcio a 5 : date - programma - orari e tv : Prosegue la Serie della Finale Scudetto di calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone e l’Italservice Pesaro. Nel primo match disputato a Montesilvano i campioni d’Italia si sono imposti con un perentorio 7-2, frutto di una prova nella ripresa devastante (clicca qui per leggere la cronaca). Gli uomini di Fulvio Colini dovranno cercare un’immediata reazione per non doversi trovare in una condizione di ulteriore difficoltà. ...

Serie A calcio 2019 : classifica finale e verdetti. Scudetto - qualificate a Champions League ed Europa League - retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti. La Juventus si è laureata Campionessa d’Italia, i bianconeri hanno dominato la stagione e hanno conquistato l’ottavo Scudetto consecutivo. La Vecchia Signora si è qualificata alla prossima Champions League insieme al Napoli secondo classificato, all’Atalanta alla sua prima storica apparizione nell’Europa che conta e ...

Pallamano - Serie A1 2019 : Scudetto al Bolzano! Pressano sconfitto in gara-2 - altoatesini sul tetto d’Italia : Si chiude con la festa del Bolzano la Serie A1 di Pallamano maschile 2019. I ragazzi altoatesini, guidati in panchina da Boris Dvorsek, hanno sconfitto il Pressano anche in gara-2, con il nitido punteggio di 28-18, al termine di una sfida sostanzialmente senza storia sin dall’inizio, dopo il parziale di 7-3 nel primo quarto d’ora, chiudendo la frazione 14-7. Falcidiati dagli infortuni, con Dallago, Alessandrini e Di Maggio ai box, i ...

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : Brescia-Pro Recco 10-11. Per i liguri il 14° titolo consecutivo : A Trieste l’epilogo è il più spettacolare tra quelli che ci si potesse attendere: lo Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto va alla Pro Recco, che al termine di una partita combattutissima batte per 11-10 il Brescia e conquista il tricolore numero 33, il 14° consecutivo. I liguri terminano il primo quarto avanti 4-3, ed arrivano a metà gara sul 6-5. Il break decisivo è figlio della terza frazione, chiusa dai campioni d’Italia avanti ...

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : l’atto conclusivo che tutti attendevano. Brescia e Pro Recco per il tricolore : L’ora del sesto rendez-vous stagionale, il più importante, è arrivato: oggi alle ore 16.00 Brescia e Pro Recco si giocano lo Scudetto numero 100 della storia della Pallanuoto italiana. A Trieste va in scena l’atto conclusivo più scontato, ma anche quello più bello che potesse esserci in questo momento. Cinque confronti in stagione, con quattro successi dei liguri (due in Champions, uno in campionato ed uno nella Finale di Coppa ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona si prende storia e semifinale scudetto - Trento spedisce Venezia alla bella : E’ il giorno della storia per la Vanoli Cremona: la formazione allenata da Meo Sacchetti conquista per la prima volta nella propria storia la semifinale scudetto, battendo per 78-81 l’Alma Trieste in gara-4 dei quarti. Eccezionale la performance di Drew Crawford, con 33 punti (7/9 da 2, 6/12 da 3, 1/1 in lunetta). Nell’altra sfida, invece, si deciderà tutto nel match che andrà in scena tra due giorni al Taliercio, poiché la ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi al match point Scudetto - ultima spiaggia per Viareggio : La Serie A1 di Hockey su pista 2019 può concludersi già domani sera, con gara-3 delle finali Scudetto che potrebbe assegnare il Tricolore, in favore di Forte dei Marmi. Dopo i successi nelle precedenti due sfide contro Viareggio, chiuse sul 6-5 e sull’8-3, la formazione rossoblu, allenata da Pierluigi Bresciani, cercherà di chiudere i conti tra le mura amiche. A guidare i toscani saranno le reti del bomber Federico Ambrosio, capocannoniere ...