Salvini e Di Maio di nuovo insieme Spunta la data del vertice

Matteo Salvini - il suo piano di battaglia da Nord a Sud con Meloni e Berlusconi. Luigi Di Maio senza scampo : Dopo aver ribaltato - con l' exploit delle Europee - il risultato del 4 marzo di poco più di un anno fa, ha scelto il pressing asfissiante a tutto campo: sicurezza, pace fiscale, Tav, sblocca appalti, autonomia, stralcio del Salva-Roma, Rai e "appalto" delle trattative con l' Europa. Il cronoprogram

Bruno Vespa : "Massacro o umiliazione" - Luigi Di Maio sconfitto da Matteo Salvini è a un bivio : Lo sa per certo Bruno Vespa: "Se Matteo Salvini avesse potuto, avrebbe tolto tre punti alla Lega per darli ai Cinque Stelle. Undici punti di distacco (31 a 20) sono un'enormità faticosamente gestibile. Ma quattordici (34 a 17) sono la bomba di Hiroshima". Non solo. Scrive il direttore di Porta a por

Lettera Ue - mercoledì risponde Bruxelles. Salvini : “Vedremo chi ha testa più dura”. Di Maio : “No tagli al welfare - bene” : La Commissione Ue ha cominciato l’analisi della Lettera di risposta dell’Italia ai rilievi sul debito e prepara le conclusioni. “Vedremo chi avrà la testa più dura“, commenta Matteo Salvini da Potenza, durante un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. Mentre, dopo il caos scatenato dalle bozze circolate nel pomeriggio di venerdì con i riferimenti a risparmi su welfare, reddito di cittadinanza o quota 100, ...

Luigi Di Maio - fonti grilline : "Conte ha le pal*** piene di Salvini". Guerra di veleni a Palazzo Chigi : Dietro al "discorso alla nazione" che vedrà Giuseppe Conte svelare agli italiani, lunedì, se ci sono ancora le condizioni per restare a Palazzo Chigi fioccano i retroscena e lo scenario è quello di un angosciante regolamento di conti interno tra M5s e Lega. "Il premier è esploso perché si è proprio

Luigi Di Maio porgerà a Salvini la testa di Toninelli : "Questione di ore - sarà il primo regalino" : Crisi di governo, la parola tanto temuta è ormai sulla bocca di tutti gli attori principali. Il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini e pure Luigi Di Maio. Proprio il leader del Movimento 5 Stelle pare il più combattuto: da un lato ha la tentazione di strappare, logorato da giorni di pressione cost

Lettera Ue - Di Maio soddisfatto : "Cancellati i tagli" | Mercoledì la risposta di Bruxelles | Salvini : "Vedremo chi avrà la testa più dura" : Dopo le tensioni nella maggioranza sul primo testo circolato ieri Il capo politico del M5s si dice soddisfatto della versione definitiva inviata da Tria alla Commissione Ue. Bruxelles analizzerà il documento e invierà una controreplica Mercoledì

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Progetto Flat tax non è a Palazzo Chigi". La "vera" lettera all'Ue : "Non è arrivato alcun progetto di Flat tax a Palazzo Chigi". Giuseppe Conte gela così gli entusiasmi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel giorno del caos sulla lettera di risposta del governo all'Unione europea avevano trovato perlomeno un accordo sulla tassa piatta, "che si può fare anche in

Luigi Di Maio capo dimezzato del M5s - Pietro Senaldi : "Perché fallirà anche da vice-Salvini" : Di Maio è stato confermato capo (dimezzato) di M5S dai disperati che frequentano la piattaforma della Casaleggio Associati. C' era da aspettarselo, Gigino ha fallito e il Movimento di chi non ha né arte né parte e ha come elemento qualificante del proprio programma lo stipendio a chi non fa nulla, l

Salvini e Di Maio - la "manina" dietro la fuga di notizie false. Conte telefona a Tria : "Verifiche giudiziali" : Il pasticcio politico sulla lettera di risposta dell'Italia all'Ue potrebbe finire in tribunale. Rischiano di essere clamorosi i risvolti del caso che ha sconcertato il Quirinale e Palazzo Chigi, con la "falsa bozza" filtrata dal Mef, che ha provocato la reazione durissima del M5s ("Noi non ne sappi

Matteo Salvini e Luigi Di Maio "ai titoli di coda" - la voce su Giuseppe Conte : lunedì dirà se lascia : Così non si può andare avanti. Nel giorno del clamoroso caos sulla lettera di risposta all'Unione europea, che ha visto M5s schierato contro Giovanni Tria e Lega tra note polemiche, stizzite repliche, precipitosi dietrofront e figure di governo imbarazzanti, lo pensano un po' tutti ma qualcuno forse

Di Maio e i 5 stelle traditi dalla Lega di Salvini e da Tria - i grillini furiosi non ci stanno : Continuano le liti dentro il governo, questa volta il problema è la lettera preparata per l’UE che a quanto direbbe Di Maio è stata scritta da Tria e la Lega È caos nel governo per la lettera che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, invierà alla Commissione europea, rispondendo alle preoccupazioni espresse dall’esecutivo comunitario sulla situazione … Continue reading Di Maio e i 5 stelle traditi dalla Lega di ...

Luigi Di Maio : "La risposta alla Ue scritta da Lega e Tria - M5s non sa nulla". Ufficiale : Salvini comanda : "La lettera preparata dal ministro Giovanni Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla". Luigi Di Maio, capo del Movimento 5 Stelle e ministro di Sviluppo e Lavoro, certifica di fatto la "presa del potere" di Matteo Salvini, che ha imposto la linea al governo sulla risposta alla lettera di richiamo in

Luigi Di Maio offre la testa di Giulia Grillo a Matteo Salvini : cosa si nasconde dietro alla mossa : I rapporti di forza nel governo, dopo le elezioni Europee, sono mutati. Non poteva essere altrimenti dopo il botto della Lega e il tracollo del M5s. Matteo Salvini, pur senza chiedere rimpasti, ha messo in chiaro che ora si deve procedere senza indugi sui punti del programma a lui più cari: autonomi