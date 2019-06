REYES È MORTO | INCIDENTE STRADALE Delofeu sotto choc | ' Una vita davanti'

Incidente stradale - morto REYES ex Siviglia - Real e Arsenal : Una tragica notizia scuote il mondo del calcio: è morto Josè Antonio Reyes, coinvolto in un Incidente stradale. Lo si apprende da un tweet del Siviglia, squadra che lanciò il...

Lutto nel mondo del calcio : è morto REYES : Terribile Lutto nel mondo del calcio: è morto José Antonio Reyes. Il centrocampista, 35 anni, attualmente in forza all’Extremadura UD, è deceduto questa mattina in seguito a un incidente automobilistico. La notizia della scomparsa del calciatore è stata data dal Siviglia, sua ex squadra, attraverso un tweet: <blockquote class=”twitter-tweet” data-cards=”hidden” data-lang=”it”><p ...

Il calciatore spagnolo José Antonio REYES è morto in un incidente stradale : La squadra di calcio del Siviglia ha dato la notizia della morte di José Antonio Reyes, calciatore spagnolo di 35 anni con una lunga carriera professionistica iniziata proprio nel Siviglia e trascorsa tra Arsenal, Real Madrid, Atletico e Benfica. Reyes è