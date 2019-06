MotoGP - Risultati e Classifica FP3 GP Italia 2019 : tutti i qualificati alla Q2. Petrucci il migliore - Dovizioso e Valentino Rossi in Q1 : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, hanno emesso la loro sentenza. La top-10 è nota e spetterà a questi centauri partire dalla Q2 per un time attack infuocato. Per i restanti piloti in corsa, invece, si dovrà necessariamente iniziare dal Q1 avendo però il vantaggio di testarsi prima e verificare le condizioni dell’asfalto del circuito del Mugello. Si prospetta quindi una corsa contro il tempo ...

MotoGP - Risultati e Classifica FP2 GP Italia 2019 : Bagnaia firma il miglior tempo - Dovizioso 11° - Valentino Rossi 18° : Francesco Bagnaia ha timbrato a sorpresa il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro Italiano della Ducati Pramac è riuscito a precedere il francese Fabio Quartararo di 46 millesimi e Danilo Petrucci di 0.131. Più indietro tutti i big: Marc Marquez è sesto a 0.330 con la sua Honda preceduto da Maverick Vinales in sella alla Yamaha, Andrea Dovizioso si è fermato in undicesima posizione ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Vinales e Bagnaia accedono al Q2 - fuori Valentino Rossi : Griglia DI partenza GP Spagna 2019 – MotoGP CLASSIFICA Q1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.6 1’37.164 2 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 284.8 1’37.299 0.135 / 0.135 3 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1’37.371 0.207 / 0.072 4 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1’37.406 0.242 / 0.035 5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati ...

MotoGP Jerez 2019 - Petrucci vola nelle libere 2. Risultati e tempi : Vale soltanto 16esimo : Questi i Risultati combinati delle prime due sessioni: PRIMA SESSIONE - Il campione del mondo Marquez, come detto, ha dominato la prima sessione: sul circuito spagnolo, il pilota della Honda ha ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultati e classifica GP Usa 2019. Alex Rins vince - Valentino Rossi secondo - cade Marquez : Alex Rins ha vinto il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ha trionfato ad Austin in maniera inattesa approfittando alla grande della clamorosa caduta di Marc Marquez, dominatore della gara prima di scivolare dopo 8 giri. Valentino Rossi ha accarezzato il successo e ha sognato l’impresa ma nel finale è stato superato da Rins e non è riuscito a reagire. Terzo posto per Jack Miller mentre Andrea ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultati e classifica GP Usa 2019 : Ad Austin si è disputato il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. La gara è stata estremamente spettacolare e ricca di colpi di scena tra cui la clamorosa caduta di Marc Marquez quando si trovava al comando della corsa, Valentino Rossi ne ha approfittato e ha piazzato la sua proverbiale zampata mentre Andrea Dovizioso è riuscito a rimontare dalla tredicesima piazza. Di seguito l’Ordine d’arrivo e la classifica del GP ...

MotoGP - GP Austin : i risultati delle qualifiche. Marquez in pole - 2° Rossi. Dovizioso 13° : La griglia di partenza 1 nuovo post Il meglio del sabato di Austin: - La griglia di partenza - Moto3, Antonelli in pole - Pioggia e fulmini, cancellate le terze prove libere Cronaca a cura di ...

Griglia di partenza MotoGP - risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019. Marquez in pole davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 13°! : Le Qualifiche del GP degli Stati Uniti, sul tracciato di Austin, sorridono neanche a dirlo a Marc Marquez. L’alfiere della Honda ha conquistato l’ennesima pole su questa pista, confermando il suo grandissimo feeling con il layout del Texas. Alle sue spalle un eccellente Valentino Rossi che riesce a portarsi quasi in scia al rivale spagnolo, con 273 millesimi di ritardo. Completa la top-3 l’altra Honda di Cal Crutchlow ...

Griglia di partenza MotoGP - risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019. Andrea Dovizioso conclude 13°! : Griglia di partenza MotoGP, risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019 (Q1) 1 99 J. LORENZO 2:05.855 2 9 D. PETRUCCI +0.036 3 4 A. Dovizioso +0.052 4 36 J. MIR +0.292 5 41 A. ESPARGARO +0.609 6 30 T. NAKAGAMI +0.641 7 29 A. IANNONE +0.672 8 5 J. ZARCO +0.969 9 88 M. OLIVEIRA +1.256 10 55 H. SYAHRIN +1.515 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Griglia di partenza MotoGP - risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019 : : Griglia di partenza MotoGP, risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019 (Q1) 1 99 J. LORENZO 2:05.855 2 9 D. PETRUCCI +0.036 3 4 A. DOVIZIOSO +0.052 4 36 J. MIR +0.292 5 41 A. ESPARGARO +0.609 6 30 T. NAKAGAMI +0.641 7 29 A. IANNONE +0.672 8 5 J. ZARCO +0.969 9 88 M. OLIVEIRA +1.256 10 55 H. SYAHRIN +1.515 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

MotoGP Austin 2019 - Vinales vola nelle libere. Risultati e tempi : MARQUEZ IMBATTIBILE PER I BOOKMAKERS - Per i bookmakers l'attuale campione del mondo resta insuperabile. "E' stato un ottimo circuito per me. Ma ogni anno è diverso", si è schernito Marquez, ...