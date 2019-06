Le uscite del mese di giugno - articolo

Bif&st - l’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco rivela le prossime uscite : arriva ‘Diabolik’ : Quest’anno i protagonisti delle lezioni di Cinema durante il Bif&st – Bari International Film Festival non sono stati solo attori o registi, ma c’è stato spazio anche per una figura manageriale di primo piano nell’industria Cinematografica italiana come Paolo Del Brocco che, dal 2010, è amministratore delegato di Rai Cinema. Ormai da anni questa società offre un supporto ai produttori indipendenti per la realizzazione dei loro film, ...

Le uscite del mese di maggio - articolo : mese adatto ai recuperi. maggio potrebbe essere velocemente etichettato in questo modo ma non fatevi ingannare dalle etichette perché anche il mese che ci avvicina all'E3 può riservare non poche sorprese eccellenti, soprattutto per quanto riguarda le produzioni di medie e piccole dimensioni.Il pezzo da novanta che attira l'attenzione dei più è sicuramente Rage 2, secondo capitolo di una IP di Bethesda che francamente quasi nessuno si sarebbe mai ...