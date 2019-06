Il vostro smartphone è facilmente accessibile se avete impostato uno dei seguenti PIN

Godzilla Defense Force porta i mostri apparsi nei 29 film sul vostro smartphone : Godzilla Defense Force è un gioco di strategia in cui dovrete difendere le città del mondo come Tokyo, Londra e Sydney dai mostri apparsi in 29 pellicole della serie Godzilla, dal film originale nel 1954 a oggi. Il gameplay è di tipo clicker game in cui bisogna toccare ripetutamente lo schermo per produrre unità e potenziarle per respingere infinite ondate di nemici intervallate da giganteschi boss. L'articolo Godzilla Defense Force porta i ...

Anche quest'anno OnePlus lancia il programma di Trade-In che permette di risparmiare sull'acquisto di OnePlus 7 Pro cedendo il proprio smartphone usato.

Dopo l'introduzione dell'icona adattiva con l'incoerente sfondo nero l'ultimo aggiornamento ha inoltre causato dei Problemi ai controlli di riproduzione nella schermata di blocco per alcuni utenti. Le segnalazioni sono emerse in massa nelle ultime settimane e affermando che i controlli della musica nella lockscreen sono semplicemente guasti. Questo bug sembra interessare in modo particolarmente i possessori di Samsung Galaxy S8 e S10 che ...

Buona Pasqua 2019 : le piu' belle immagini e gif animate da inviare col vostro smartphone : Domenica 21 Aprile si festeggia la Santa Pasqua, che celebra la risurrezione di Gesù, avvenuta secondo la tradizione cristiana nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli....

Google Fotocamera è l'applicazione Fotocamera disponibile sugli smartphone Google Pixel e Nexus, ma grazie a installazioni manuali e porting risulta di fatto installabile anche su numerosi altri smartphone Android. In questa guida andiamo a scoprire come averla e utilizzarla sul vostro dispositivo. Prima di partire dobbiamo però specificare un paio di particolari: trattandosi nella maggior parte

Sono molti gli smartphone in commercio che utilizzano ottimizzazioni del comparto Audio realizzate in collaborazione con Dirac Audio. Scroprite se anche il vostro è tra questi.

Uno sviluppatore di XDA ha creato un'applicazione in grado di sfruttare il notch degli smartphone per mostrare un'indicatore della carica residua della batteria.