Super Smash Bros Ultimate si aggiorna con il supporto a Nintendo Labo VR

Super Smash Bros Ultimate arriva al Cinema con un Torneo : La bella stagione è alle porte, e alle porte del Multisala Victoria Cinema di Modena è arrivato Smash the Box Office, l’evento clou della stagione torneistica estiva di Super Smash Bros. Ultimate! La location d’eccezione è uno dei migliori multisala d’Italia, che per l’occasione sarà allestito a tempio dell’eSport. L’evento si svolgerà nella giornata di Sabato 8 Giugno 2019, ...

Detective Pikachu : gli sceneggiatori svelano come Super Smash Bros. potrebbe diventare un film : Attraverso un'intervista di ScreenRant gli sceneggiatori di Detective Pikachu, il film uscito recentemente nelle sale cinematografiche, Dan Hernandez e Benji Samit svelano le loro idee circa un ipotetico film ispirato a Super Smash Bros."Penso che l'obiettivo per fare qualcosa di simile sia assicurarsi che anche gli altri film introduttivi siano sensazionali. Sarebbe fantastico fare un film su The Legend Of Zelda, ma prima di creare un film ...

Super Smash Bros Ultimate : dalla scena italiana all’European Cup di Nintendo : Per numero di spettatori, per montepremi, per giocatori o per volume di investimenti sono indubbiamente League of Legends, Dota2, Overwatch e Counter-Strike a spartirsi il dominio nella scena esport mondiale; è difficile, quasi impossibile, ambire a un posto tra i Fantastici 4: è necessaria pazienza e dedizione, attesa e, più di tutto, una buona base da cui partire. Nintendo ha tra le mani uno dei picchiaduro più longevi di sempre, Super Smash ...

Super Smash Bros : il 4 e 5 maggio le finali del campionato europeo : Nel frattempo gli spettatori di tutto il mondo possono guardare il torneo in streaming, commentato in italiano, per vedere come si svolgono le finali sui canali Youtube e Twitch ufficiali di Nintendo.

La Super Smash Bros. Ultimate European Cup Cup 2019 sbarca ad Amsterdam questo weekend : questo fine settimana le squadre provenienti da tutta Europa si contenderanno la finale del Super Smash Bros. Ultimate European Cup Cup 2019 a Beurs van Berlage, Amsterdam.Per seguire la diretta e ogni altro dettaglio riportiamo il comunicato ufficiale Nintendo: Leggi altro...

Super Smash Bros Ultimate : Dove e Quando seguire la Finale European Smash Ball Team Cup 2019 : Questo fine settimana le squadre provenienti da tutta Europa si contenderanno la Finale del Super Smash Bros. Ultimate European Cup Cup 2019 a Beurs van Berlage, Amsterdam. I fan possono ancora accedere ad un numero limitato di biglietti gratuiti per l’emozionante evento di due giorni visitando il sito della biglietteria ufficiale. Gli ospiti possono iscriversi per accedere gratuitamente allo spettacolo in uno o in entrambi i ...

Super Smash Bros Ultimate diventa il picchiaduro più venduto di sempre : Super Smash Bros Ultimate è il picchiaduro più venduto di tutti i tempi.Come riporta Dualshockers infatti, Nintendo ha pubblicato la classifica dei 10 giochi più venduti su Switch aggiornata al 31 marzo 2019, e con 13,81 milioni di copie nel mondo svetta proprio Super Smash Bros Ultimate. Questo capitolo della saga ha dunque Superato il predecessore Super Smash Bros Brawl, il quale deteneva prima il primo posto. Considerando che il gioco è ...

Nintendo annuncia due grandi tornei che vedranno protagonisti Pokémon e Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo ha annunciato due importanti tornei che avranno luogo questo fine settimana, nel weekend tra il 26 e il 28 aprile.Come riporta il comunicato ufficiale Nintendo, i tornei in questione tratteranno sia il franchise dei Pokémon che quello di Super Smash con Super Smash Bros. Ultimate.Riportiamo si seguito il comunicato ufficiale per ogni dettaglio in merito alle due gare:Leggi altro...

Da oggi gli utenti possono creare livelli personalizzati in Super Smash Bros. Ultimate e i peni sono elementi ricorrenti in molte creazioni : Mentre scriviamo questa news, la pagina principale dell'app ufficiale di Nintendo Switch è letteralmente invasa da tanti simpatici peni, di ogni forma e colore. Questo perché Nintendo ha fornito ai suoi utenti un utile editor di livelli Super Smash Bros. Ultimate, permettendo di scatenare tutta la loro creatività.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, al momento sembra che la grande N non abbia ancora preso in mano la situazione ed avviato ...

Nintendo Switch : l'eShop va offline dopo l'aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate : l'eShop di Nintendo Switch ha avuto qualche problema nella giornata di oggi, in seguito all'arrivo del nuovo aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate.Come riporta IGN, Nintendo ha avvisato gli utenti su Twitter circa questo problema. La casa di Kyoto assicura di essere al lavoro per risolvere l'inconveniente e permettere a tutti di provare il nuovo personaggio che entra a far parte del roster del picchiaduro."Siamo a conoscenza dei problemi ...

Joker - di Persona 5 - approda nel roster di Super Smash Bros. Ultimate. : Nella giornata di oggi, 18 Aprile, è stato rilasciato il primo di una serie di aggiornamenti che vedrà ampliare i contenuti di Super Smash Bros. Ultimate. La versione 3.0 difatti introduce all’interno del roster di gioco Joker, protagonista di Persona 5. La nuova versione non introduce solamente il nuovo combattente e altri contenuti esclusivi ad esso annessi, ma vengono introdotte anche diverse novità. Vi elenchiamo le principale novità ...

Joker di Persona 5 arriverà domani tra i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate : Con un nuovo video pubblicato oggi, Nintendo ha svelato il nuovo Personaggio giocabile Joker di Persona 5, lo scenario Mementos e diversi brani musicali della serie Persona, che faranno il loro debutto in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch il 18 aprile. Per ottenerli, i giocatori devono disporre del Fighters Pass di Super Smash Bros. Ultimate o acquistare il Set sfidante 1: Joker. Oltre a mostrare Joker in azione, il video ha ...

Super Smash Bros Ultimate e Mario Tennis Aces si aggiornano : Nintendo a partire da oggi ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Super Smash Bros Ultimate, oltre il DLC che aggiunge il personaggio di Joker (tratto da Persona) all’interno del roster. Super Smash Bros: Le novità dell’aggiornamento Disponibile Joker per l’acquisto al prezzo di 5,99 euro (GRATIS per i possessori dei Fighter Pass) Nuovo stage Mementos Nuove tracce audio provenienti da Persona 3, Persona 4 ...

Super Smash Bros. Ultimate potrebbe ricevere presto la modalità "Stage Builder" : Come riporta Eurogamer.net, Super Smash Bros. Ultimate sta per ricevere la modalità Stage Builder, stando a quanto si può vedere nel nuovo trailer dedicato al gioco pubblicato da Nintendo.Poco tempo fa, i fan più attenti hanno avvistato la modalità presente nel menu principale, come potete vedere nell'immagine più in basso.Non sarebbe in realtà così sorprendente: Smash Bros. Brawl per Wii e Smash Bros. per Wii U avevano entrambi incluso la ...