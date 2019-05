Red Bull Cliff Diving – Le World Series inaugurate con un tuffo tricolore

Molfetta - un pitbull aggRedisce il suo cagnolino : 59enne spara e uccide il molosso : Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri a Molfetta, una città portuale della Provincia di Bari, dove un uomo di 59 anni, custode di un deposito edile, a seguito dell'aggressione di un pitbull al suo cagnolino, ha deciso di uccidere il molosso con alcuni colpi di pistola. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'aggressione sarebbe avvenuta proprio davanti al deposito. Il cagnolino dell'uomo, seppur ferito gravemente, non è in pericolo ...

Formula 1 - si mette male per Ferrari e Red Bull : Hamilton svela il prossimo asso della Mercedes : Il pilota britannico ha rivelato che la Mercedes farà debuttare in vista del prossimo Gran Premio del Canada il secondo motore della stagione, più potente del primo La ‘SPEC 2’ del motore Mercedes è pronta a debuttare in Canada, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il team di Brackley è l’unico a rispettare la finestra di utilizzo, facendo debuttare il secondo dei tre motori a disposizione esattamente dopo ...

Nintendo tocca la Puglia nella tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series 2019 : Nintendo in occasione della Red Bull Cliff Diving World Series 2019 arriverà fino in Puglia, per la precisione la tappa italiana sarà Polignano a Mare dove videogiochi e sport estremi si incontreranno in diverse giornate di festa.La competizione di tuffi più entusiasmante al mondo si terrà dal 31 maggio al 2 giugno, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Leggi altro...

F1 - GP Monaco 2019 : Hamilton e Bottas pronti per la storia - Ferrari e Red Bull si affidano alle Safety Car : Se non siamo al ko tecnico manca davvero poco. Il Mondiale 2019 di Formula Uno rischia di chiudersi ufficialmente nel corso del Gran Premio di Monaco di oggi (il via sarà dato alle ore 15.10). Le Mercedes, che hanno come sempre monopolizzato la prima fila, sono pronte per la sesta doppietta consecutiva in questo primo scorcio di campionato, andando a scrivere un record che nessuno era mai stato in grado di realizzare dagli anni ’50 ad ...

Bullismo - 13enne aggRedita da alcune coetanee dopo un post su Facebook. Per lei 5 giorni di prognosi : L’hanno accerchiata e l’hanno colpita con schiaffi e pugni nel pomeriggio per avere scritto un post su facebook, mentre altre persone rimanevano a guardare senza fare niente. Vittima dell’aggressione è una 13enne brasiliana, in Italia da dieci anni insieme alla madre, che è stata picchiata da alcune sue coetanee, tutte italiane. È successo nel pomeriggio del 22 maggio a Giugliano, in provincia di Napoli. Sulla vicenda indagano ...

F1 - Qualifiche GP Monaco 2019 : Mercedes favorite ma la battaglia tra Ferrari e Red Bull si annuncia infuocata : La lunga pausa dopo le prove libere del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2019 di F1, non ha fatto altro che aumentare la voglia di vedere azione in pista e finalmente siamo arrivati al giorno delle Qualifiche più importanti della stagione. Lewis Hamilton ha chiuso al comando entrambe le sessioni giovedì dimostrando specialmente nel pomeriggio che l’astronave Mercedes ha tutte le carte in regola per dominare anche questo fine ...

Hearthstone - al via il quarto e ultimo qualifier della prima edizione di The Br4wl - la competizione targata Red Bull : Continuano le qualifiche della prima edizione di The Br4wl, la competizione di Red Bull dedicata ad Hearthstone, uno dei giochi di carte strategici più amati di sempre.Attraverso un comunicato stampa Red Bull annuncia che il 26 maggio si terrà il quarto e ultimo qualifier, che sarà online e aperto a un massimo di 244 partecipanti: i due giocatori migliori della giornata avranno la possibilità di partecipare alla finale che si terrà il 19 giugno ...

Pronostico FC Cincinnati Vs New York Red Bulls - Mls 26-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi FC Cincinnati – New York Red Bulls, Mls, 13^ Giornata, Domenica 26 Maggio 2019 ore 01.30FC Cincinnati / NEW York RED Bulls / MLS / Analisi – Al Nippert Stadium, i New York Red Bulls hanno la grande occasione di allungare in classifica affrontando gli FC Cincinnati domenica notte, nella gara che vale per il tredicesimo turno di Mls; i padroni di casa infatti sono ultimi nella classifica Eastern e stanno ...

F1 - GP Monaco 2019 : la mina vagante Max Verstappen. A Montecarlo la Red Bull può stupire : Il sesto appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 2019 è ormai alle porte, con la prima giornata di prove libere in programma domani sul circuito cittadino di Montecarlo. Il Gran Premio di Monaco rappresenta una tappa speciale e unica all’interno del calendario della massima categoria dell’automobilismo globale, infatti il tracciato del Principato è considerato il percorso più selettivo ed impegnativo dal punto di vista ...

Pronostico New York Red Bulls Vs Vancouver Whitecaps - Mls 23-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi New York Red Bulls – Vancouver Whitecaps, Mls, 13^ Giornata, Giovedì 23 Maggio 2019 ore 02.00NEW York RED Bulls / Vancouver Whitecaps / MLS / Analisi – Alla Red Bull Arena, New York Red Bulls e Vancouver Whitecaps apriranno nella notte di giovedì la tredicesima giornata di Mls, dove i padroni di casa cercheranno di restare incollati alla zona playoff, mentre gli ospiti, inseriti nel gruppo della Western ...

Caserta - bulli sempre più giovani : 11enni aggRediscono coetanei : Federico Garau Un gruppetto di compagni di scuola stava passeggiando per strada, quando è scattata la violenza. Una bimba di 11 anni chiama in lacrime la madre al telefono, chiedendo aiuto A Caserta si torna a parlare del fenomeno baby gang e di violenza fra giovanissimi. L'episodio a cui stavolta si fa riferimento è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20, ed in pieno centro cittadino. Secondo quanto riferito dalla stampa ...