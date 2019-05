Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno | attriti per Cancro | Bilancia serena

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno : passione per Gemelli e Cancro - sorprese per Leone : Nella settimana che va dal 10 al 16 giugno, l'Ariete avrà a che fare con dei problemi di coppia, mentre i nativi Leone riusciranno ad incrementare i loro guadagni a costo di un po' di stress. La Vergine sarà stressata per buona parte della settimana, mentre il Cancro sarà molto romantico con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di tutti i segni della settimana che va dal 10 al 16 giugno 2019....Continua a ...

Oroscopo Paolo Fox : previsioni del primo fine settimana di giugno : Paolo Fox, Oroscopo weekend prossimo: le previsioni di sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 Il primo fine settimana del mese di giugno 2019 è ormai dietro l’angolo perciò, sfogliando le pagine del numero di DiPiù uscito in edicola nei giorni scorsi, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni di Paolo Fox di sabato 1 e domenica 2 giugno (sulla rivista sono disponibili le previsioni di tutta questa settimana, ma ...

Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno : creatività per Acquario - Pesci solitario : Durante la settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno la situazione astrale rimarrà pressoché invariata. Il Sole rimarrà nella costellazione dei Gemelli, nella quale finalmente arriverà Venere, mentre Nettuno stazionerà in Pesci. La Luna sarà nel Sagittario, Marte in Cancro, con Mercurio. Plutone e Saturno rimarranno nel Capricorno, quindi dovrà impiegare tutte le sue risorse per la buona riuscita dei suoi progetti. A seguire, le ...

L'Oroscopo del fine settimana fino al 2 giugno : Gemelli armonioso - Scorpione frettoloso : L'oroscopo del fine settimana è ricco di novità, tutte da approfondire seguendo i consigli astrali descritti in modo dettagliato nelle previsioni astrali fortunate segno per segno. Novità strepitose nelL'oroscopo del fine settimana Ariete: venerdì l'astro lunare, presente nel vostro cielo astrale, punta un riflettore sull'affermazione del vostro 'io' e sentirete forte un bisogno di indipendenza che vi rende capricciosi e impulsivi nei confronti ...

L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno : Bilancia rilassata - giù di morale Acquario : La settimana dal 3 al 9 giugno inizierà in maniera serena per il Leone, mentre la Vergine dovrà prestare molta attenzione alle amicizie. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in campo sentimentale potreste avere una bella svolta, soprattutto nella giornata di martedì. Venere favorevole al vostro segno vi consentirà di trovare la persona giusta. Dovrete cercare di agire con cautela per cercare ...

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 29 maggio al 4 giugno : ARIETE (21.03 - 20.04)TORO (21.04 - 20.05)GEMELLI (21.05 - 21.06)CANCRO (22.06 - 22.07)LEONE (23.07 - 23.08)VERGINE (24.08 - 22.09)BILANCIA (23.09 - 22.10)SCORPIONE (23.10 - 22.11)SAGITTARIO (23.11 - 21.12)CAPRICORNO (22.12 - 20.01)ACQUARIO (21.01 - 19.02)PESCI (20.02 - 20.03)Cari Gemelli, siete leggeri come una folata di brezza soffiata dalla Luna amica. E con la stessa lievità se ne volano via i soldi, guadagnati grazie a Mercurio, con ...

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno : giornate top per Vergine - Leone soddisfatto : Le previsioni degli astri della settimana dal 3 al 9 giugno si prospettano molto interessanti per il Sagittario che vivrà un momento di recupero mentre lo Scorpione dovrà fare i conti con alcuni ostacoli da superare. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni. Da Ariete a Vergine Ariete: questa settimana il rapporto con il partner si preannuncia molto conflittuale. Giovedì e venerdì saranno delle giornate parecchio nervose in cui ...

Oroscopo settimanale di Ada Alberti : previsioni svelate a Mattino 5 : Ada Alberti: Oroscopo della settimana a Mattino Cinque segno per segno Il classico appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti è slittato di un giorno a Mattino 5. La nota astrologa di Canale5, assente ieri nel programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi per via dell’approfondimento sui risultati delle elezioni europee, è stata protagonista oggi dell’ultimo segmento di Mattino Cinque. Ada Alberti ha parlato ...

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno : cambiamenti per Gemelli - Cancro affascinante : La prima settimana di giugno porterà grande forza alla Vergine, mentre la Bilancia potrà avere degli alti e bassi con il partner. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo venere sfavorevole creerà un periodo di 'tempesta'. Potreste essere circondati da persone che vi dicono cosa fare e questo vi creerà parecchio nervosismo. Giovedì e venerdì avrete Luna in opposizione. Toro: sul lavoro ...

Oroscopo Branko settimanale - di oggi (27 maggio) e di giugno 2019 : Oroscopo della settimana, di oggi (lunedì 27 maggio) e del mese di giugno: le previsioni di Branko In quest’ultimo lunedì di maggio, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi, 27 maggio 2019, ma anche allo zodiaco della settimana e del mese di giugno, con piccole informazioni per ...

Oroscopo settimanale fino al 2 giugno : buone emozioni per il Toro - stanco il Cancro : Inizia l'ultima settimana del mese di maggio. Le stelle sono pronte a dare il loro responso per la settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno. Se il Cancro potrà accusare una certa stanchezza, il Toro vivrà belle emozioni in ogni campo. Ariete: sarà una buona settimana; soprattutto nella parte centrale del periodo avrete delle buone intuizioni, utili per il lato lavorativo. In amore potrete fare degli incontri fortunati, quando la luna ...

Oroscopo della settimana - dal 27 maggio al 2 giugno : Sagittario passionale : Una nuova settimana sta per avere inizio, quali disegni avranno fatto gli astri e le stelle per i dodici segni? Con Venere nel segno sarà un buon momento per il Toro, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, lo stesso vale per il Sagittario che con l'inizio del nuovo mese si riscopre romantico e passionale. Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019, per tutti i segni dello zodiaco, con ...