Biagio D' Anelli | Non ho mandato io i paparazzi a Giorgio Tambellini

(Di venerdì 31 maggio 2019) Si difendeD'dopo le accuse di, ex fidanzato di Francesca De André che, dopo essere stato paparazzato per ben due volte con due ragazze - la prima una bionda, la seconda una mora - ha specificato che i fotografi nell'ultimo caso gli fossero stati mandati proprio dall'ex gieffino pugliese.Per convincere Francesca De André, infatti,avrebbe raccontato di aver organizzato il tutto insieme aD', per ottenere visibilità e finire sui giornali. Il suo presunto duplice tradimento, quindi, non sarebbe affatto realtà ma semplice trovata pubblicitaria.D': "Non hoio i" 31 maggio 2019 22:26.

