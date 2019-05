Almeno quattro persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Kabul | in Afghanistan

Lamezia Terme - violenza sessuale su Almeno quattro bambine dell’asilo : arrestato il maestro : Con la scusa di aiutarle a disegnare, le faceva sedere sulle ginocchia e toccava le parte intime. Per questo un maestro di scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme , in provincia di Catanzaro. L’accusa è di violenza sessuale su minori. Sono almeno quattro le bambine coinvolte. Tutte hanno cinque anni. La denuncia è arrivata ad aprile da una delle madri, con cui la figlia si sarebbe confidata. La Procura di Lamezia , ...

Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a Roma - per un malore del conducente : Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – dopo che una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto