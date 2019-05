Spalletti non è più l' allenatore dell' Inter

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) L'ha ufficializzato con un tweet che Luciano Spalletti non è più il tecnicoa società nerazzurra. "FCnazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo dia prima squadra. Il club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme", si legge nel tweet. Il 60enne tecnico toscano era alla guida dei nerazzurri da due stagioni. FCnazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo dia Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM —(@) 30 maggio 2019

