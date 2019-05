“Non ci sarà la crisi di Governo A Salvini non conviene”

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...

Volley femminile - Francesca Piccinini : “Non lascio - sono ancora protagonista. La mia prossima sfida sarà in tv” : Francesca Piccinini è una delle grandi stelle della pallavolo italiana. A 40 anni la schiacciatrice azzurra ha conquistato la settima Champions League della carriera, ricomprendo un ruolo da protagonista nella vittoria di Novara in finale contro Conegliano e dimostrando così nuovamente la sua classe unica. La gara di Berlino non è stata però quella dell’addio, visto che la campionessa toscana vuole proseguire almeno per un altro anno, come ...

Kiss Kiss Napoli : “Non ci sarà la conferenza pre Napoli-Inter” : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato che non ci sarà la consueta conferenza stampa pre match di Carlo Ancelotti : “Il Napoli affronterà l’Inter al San Paolo per la penultima di campionato ma domani non ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli non aveva parlato neppure nel post gara con la Spal lasciando spazio al figlio e suo vice, Davide.” Leggi anche ...

Playoff NBA – Golden State Warriors - DeMarcus Cousins vuole rientrare : “Non voglio restare fuori - ci sarà un lieto fine” : DeMarcus Cousins vuole rientrare prima che finiscano i Playoff: il centro di Golden State lotta contro il tempo per un recupero lampo Dopo appena due partite, per altre le prime due della sua carriera ai Playoff, DeMarcus Cousins ha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop. Nonostante i Golden State Warriors non lo abbiano dato come ‘fuori per l’intera parte restante di ...

Tina Cipollari lancia una frecciata a Ambra? “Non sarà mai come me” : Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello nel mirino di Tina Cipollari Al GF 16, come tutti sapranno bene, Kikò Nalli si è innamorato di Ambra Lombardo, la quale ha contraccambiato questo sentimento, arrivando a decidere di lasciare il suo fidanzato. Ma cosa ne penserà l’opinionista del popolare dating show, nonchè ex moglie dell’uomo, di tutta questa vicenda che tanto ha appassionato i numerosi telespettatori? In una recente intervista ...

Maria Elena Boschi : “Non ci sarà mai un governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico” : La deputata del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, ha parlato della polemica degli ultimi giorni tra il suo Partito e il Movimento 5 Stelle in una lunga intervista al quotidiano La Stampa: "Un governo tra Pd e 5 Stelle non ci sarà mai, ma quando il loro fallimento sarà evidente toccherà a noi ricostruire tra le macerie", ha annunciato la Boschi.Continua a leggere

Barbara d’Urso su Sarah Altobello : “Non avrei dato il consenso se…” : Sarah Altobello: Barbara d’Urso svela un retroscena sulla showgirl Sarah Altobello, seppur in collegamento, è stata una degli ospiti di oggi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La showgirl è stata la protagonista indiscussa dello spazio dedicato al mondo dello spettacolo, riuscendo a catturare tutti con la sua allegria e spensieratezza. La bella conduttrice partenopea, allora, ha così approfittato del momento per svelare un piccolo ...

Lewis Hamilton F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Non sarà facile recuperare 7 decimi alle Ferrari - ma sul passo gara…” : Un terzo posto a quasi sette decimi dal miglior tempo di Charles Leclerc, non può certo far sorridere in maniera particolare Lewis Hamilton al termine della prima giornata dedicate alle prove libere disputata oggi. Il campione del mondo in carica, infatti, sapeva che la Ferrari avrebbe fatto la voce grossa in concomitanza con il Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 di Formula Uno, ma il venerdì di Baku ha forse sorpreso in maniera negativa ...

Lewis Hamilton F1 - GP Azerbijan 2019 : “Non vogliamo fermarci - ma le Ferrari saranno favorite” : Lewis Hamilton sbarca sulle sponde del Mar Caspio con la chiara intenzione di proseguire sull’onda lunga di Bahrein e Cina. Il cinque volte campione del mondo vuole continuare a mietere vittorie, non certo per mere questioni numeriche o di record, bensì per altri motivi. In primo luogo mettere in chiaro, come se ce ne fosse ulteriore bisogno, di essere lui il candidato numero uno anche per questo titolo e, in secondo luogo, per bloccare ...

Mourinho tra presente e futuro - l’allenatore esclude un ritorno in Premier : “Non sarà la mia prossima tappa” : Josè Mourinho racconta la sua carriera e svela particolari importanti sul suo futuro da allenatore: l’intervista a Diletta Leotta “Vivo a Londra ed è la mia base di partenza: la prossima tappa non sarà in Premier League”. Con queste parole José Mourinho ha parlato del suo futuro da allenatore in un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn. “I trofei sono la mia garanzia di successo – ha spiegato il ...

Cristian Invernizzi (Lega) : “Non capisco accuse M5s - se cadrà governo sarà una scelta loro” : Sulla polemica tra Lega e Movimento 5 Stelle interviene, in un'intervista a Fanpage.it, anche il deputato del Carroccio Cristian Invernizzi: “Non capisco perché accusare la Lega di contatti con Forza Italia per un nuovo governo", afferma. E sulla possibilità che il Carroccio faccia cadere il governo risponde: "Se non ci dovesse essere più il governo dopo il 26 maggio non sarebbe una scelta della Lega".Continua a leggere

F1 - Mattia Binotto : “Non c’è grande differenza tra Ferrari e Mercedes nel dritto. La lotta sarà serrata a Baku” : Manca poco più di una settimana al prossimo GP di Azerbaijan, a Baku, sede del quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno. La Ferrari, reduce dalla prestazione deludente del GP della Cina, vuol riscattarsi e rispondere alla Mercedes, autrice di tre doppiette nei primi tre round iridati. Tutti i tifosi del Cavallino Rampante sperano che la conformazione del lay-out del circuito azero possa essere gradita alle qualità della SF90 in difficoltà ...

Aumento Iva 2020 : Tria “confermato” - Di Maio smentisce - “Non ci sarà” : Aumento Iva 2020: Tria “confermato”, Di Maio smentisce, “non ci sarà” Da un lato i numeri, dall’altro la politica. All’interno della maggioranza di governo si consuma un nuovo scontro sulla lettura delle cifre messe nero su bianco nel Documento di economia e finanza. Al centro del contendere, questa volta, è finito il tanto temuto Aumento dell’Iva legato alle clausole di salvaguardia per il prossimo 2020. Clausole che, ...