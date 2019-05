Divinity | Original Sin 3 potrebbe essere annunciato molto presto

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) ConSin 2 eSin, i ragazzi di Larian Studios hanno senza dubbio contribuito a riportare sulla scena il genere degli RPG classici, confezionando due ottime avventure dalle tinte fantasy, sia per quanto riguarda la trama che per le meccaniche di gioco.Come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno pubblicatoSin 2 Definitive Edition (edizione riveduta e corretta del gioco base) l'anno scorso per PC e console ed hanno inoltre: Fallen Heroes, che pesca a piene mani dal recente XCOM. Tuttavia sembra che lo studio stia per svelare il terzo capitolo canonico della serie, come testimonia una misteriosa immagine apparsa sul loro sito.Raggiungendo Larian.com, troverete infatti una strana immagine che raffigura il numero romano III, oltre che al logo di Larian Studios. Se questo non è un chiaro riferimento a: ...

