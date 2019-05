Boxe – Deontay Wilder pronto al rematch contro Luis Ortiz | si allontana la sfida contro

Boxe - Deontay Wilder indemoniato : Breazeale ko in 2’17”! Campione del Mondo WBC dei pesi massimi - ora la sfida con Joshua? : Deontay Wilder si è letteralmente scatenato contro il malcapitato Dominic Breazeale e lo ha mandato al tappeto nel corso del primo round! Lo statunitense si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi chiudendo l’incontro in appena 2’17”: tanto è bastato al 33enne per liquidare il connazionale che poco ha potuto contro il gigante di Tuscaloosa. Il ribattezzo The Bronze Bomber, alla nona difesa del titolo (ora vanta un ...