Israele verso nuove elezioni | Netanyahu entro mezzanotte deve trovare 61 voti | che per

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Negoziare non significa dover sottostare ai ricatti. Chi sta esercitando questa pratica se ne assumerà la responsabilità di fronte al Paese”. Nel giorno più lungo per Benjamin, così dichiara ad HuffPost Yuval Steinitz, tra i ministri più vicini al premier. Steinitz non dà un volto e un nome a quel “chi”, ma tutti, in, sanno che quel “chi” ricattatore è l’ex ministro della Difesa, nonché leader di Yisrael Beiteinu (Casa nostra), Avigdor Lieberman., “Cenerentola-” dovrà tirare le somme delle estenuanti trattative ancora in corso per raggranellare quei 61necessari per formare il nuovo governo. Ad ora, i 61 non ci sono. E non solo per la resistenza di “Avigdor il russo”.e i suoi più ...

