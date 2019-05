Emily Bett Rickards dice no al ritorno in Arrow 8 e volta pagina con We Need To Talk

Emily Bett Rickards torna in Arrow 8? Una dura battaglia attende Oliver e The Monitor nell’ultima stagione : Novità importanti in arrivo dagli USA su Arrow 8. L'ultima stagione della serie andrà in onda tra il 2019 e il 2020 e sarà composta da soli dieci episodi in cui la grande e dura battaglia di Oliver e The Monitor andrà in scena chiudendo il cerchio sul protagonista. I fan sono pronti con i fazzoletti in mano in attesa di quella che potrebbe essere la morte annunciata di Oliver ma la novità importante potrebbe essere il ritorno di Emily Bett ...

Emily Bett Rickards al suo ultimo giorno sul set di Arrow tra foto - lacrime e ricordi : Proprio nelle settimane di pausa primaverile per le serie tv, Emily Bett Rickards è tornata sul set di Arrow insieme al resto del cast per mettere insieme le ultime scene della stagione, la settima e penultima per la serie. L'amata Felicity ha annunciato che alla fine di questa stagione lascerà la serie e proprio per questo ha pensato bene di usare queste ore per rendere i fan partecipi del suo ultimo giorno sul set tra ricordi, lacrime e ...

Emily Bett Rickards lascia Arrow e Stephen Amell le dedica uno speciale addio social : I fan sono ancora in attesa di risposte ufficiali e sensate sull'addio di Emily Bett Rickards ad Arrow. Alcuni pensano che proprio all'incontro con la stampa di maggio o al prossimo Comic-Con 2019 possano arrivare novità importanti sul suo addio e sulle vere motivazioni visto che alla sua voglia di andar via, o alla chiusura del cerchio intorno al suo personaggio, non ci crede proprio nessuno. L'unica cosa certa è che Emily Bett Rickards ...