Comunali Nola | tutte le preferenze | Minieri e Trinchese al ballottaggio

(Di martedì 28 maggio 2019) Per conoscere il nuovo sindaco ini dovranno attendere il secondo turno che si svolgerà domenica 9 giugno. Per il momento ancora nessun vincitore nella corsa per la fascia tricolore di primo cittadino nella città della festa dei gigli e di Giordano Bruno. Nella sfida al, esclusi i Cinque Stelle guidati dal candidato sindaco Giuseppe Tudisco che si è fermano a poco più del 10%, si contenderanno la poltrona di sindaco Gaetano, alla guida della coalizione di centrosinistra e Cinzia, candidato sindaco per il gruppo di centrodestra. Le liste Gaetano, con a sostegno cinque liste (Più, Uniti perDemocratica,801,in Movimento) è stato davvero molto vicino alla vittoria già al primo turno. Per poche centinaia di voti di scarto rispetto all'avversaria, il candidato del centrosinistra non è riuscito a chiudere la ...

MariaRo99325323 : Nola-Elezioni comunali. Spoglio in corso: gli ultimi aggiornamenti - L'Indisponente - bassairpinia : NOLA. Elezioni Comunali, Minieri in testa sulla Trinchese dai primi dati - - infoitinterno : Elezioni comunali Nola: segui lo spoglio in diretta. Ecco i risultati -