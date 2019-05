Antonio Nicita Agcom al Wired Next Fest | “Il web deve tornare un luogo di trasmissione

wired

(Di martedì 28 maggio 2019) (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Federico Capella Ogni minuto su Facebook vengono creati 3,3 milioni di post che generano, a loro volta, una quantità immensa di traffico, alimentando così il business dei big data. L’intero mercato della pubblicità online dipende proprio da questi giganti digitali che dovrebbero sottostare a regole precise nel rispetto della concorrenza e della par condicio; ciò, però, non accade. “Per contrastare questi soggetti ci vuole un’autorità convergente. Ad oggi non abbiamo strumenti adeguati per intervenire in tempo e i vuoti giuridici non permettono provvedimenti diretti”, ha spiegato, commissario dell’, sul palco del. Nei giorni di elezioni – nella domenica 26 maggio che ha ospitato l’evento ci si è recati alle urne per le elezioni europee – diventa centrale anche il tema del silenzio elettorale. “Una ...

