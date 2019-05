Ubisoft Pass potrebbe essere il servizio in abbonamento dedicato ai giochi Ubisoft

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) I servizi instanno diventando sempre più diffusi come dimostrato da EA Access prima e da Xbox Gamedopo. Proprio ildi EAil modello di un misteriososvelato improvvisamente da un leak e legato in questo caso a.Lo store della nota compagnia francese avrebbe svelato l'esistenza di un non meglio precisato. Alcuni utenti di ResetEra hanno scovato una immagine place holder dedicata a talePremium spingendo addetti ai lavori e giocatori a domandarsi di cosa possa effettivamente trattarsi. L'ipotesi più probabile è, come detto, quella di uninsimile a EA Access ma ovviamente incentrato soprattutto sui.L'immagine è stata eliminata ma la categoria "abbonamenti" di cui faceva parte è ancora presente, fatto curioso considerando come al momentonon proponga ...

