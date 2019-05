Ribaltone meteo | arriva l’estate Ecco quando diremo addio a pioggia e freddo

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2019) Calendario a parte, di fatto la primavera non si è vista né sentita in questo 2019. Ma dopo un mese di maggio caratterizzato in gran parte dae temporali, il bel tempo sta finalmente tornando per impossessarsi definitivamente dell’Italia. Belle notizie sul frontesta finalmentendo, anche se dovremo pazientare ancora qualche giorno. Sì, perché l’avvio di settimana sarà ancora all’insegna del maltempo e, come se non bastasse, con un nuovo calo delle temperature dovuto all’arrivo di un ciclone di origine polare, che non solo sarà responsabile di un ritorno ad un clima più, ma già da oggi ci proporrà una sorta di maltempo caratterizzato da nubifragi e grandine che colpiranno molte zone del nostro Paese. E infatti gli esperti de Il.it avvertono che già lunedì 27 si dovranno fare i conti con il vortice ciclonico formatosi ...

infoitinterno : Meteo, il caldo si avvicina: ecco quando arriva il 'ribaltone' -