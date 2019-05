Nibali | “Da domani comincia altra corsa Carapaz attacca”

ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2019) "Ci aspetta una settimana molto dura, l'insieme di quello che verrà e di quello che è stato, pesa tanto. E' un Giro d'Italia diviso a metà, ma dacomincerà unadiversa, molto dura. Non è detto che ci siano tappe più dure di altre, dipenderà dalla fatica accumulata". Ultimo giorno di riposo al Giro d'Italia e Vincenzofa il punto prima dell'assalto all'ultima settimana. "Non amo tantissimo la crono finale - ha aggiunto - ma i gap saranno più ristretti. Da 1' a 1'30" divario buono". "Il Mortirolo - dice- ti dà l'idea di salita infinita anche se, rispetto allo Zoncolan, ha un po' meno di pendenza. Questo Giro è molto tattico, ci sono state tante fasi di studio".Lo 'Squalo dello Stretto' dice di essere "tranquillo, perché so qual è il mio valore, so che non devo dimostrare niente e cosa ho fatto in passato". "Non mi sbilancio - fa notare - ma so di fare bene ...

