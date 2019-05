Live i sindaci eletti in Campania | De Mita confermato a 91 anni

ilmattino

(Di lunedì 27 maggio 2019) Erano 177 i Comuni dellachiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale, 21 quelli con popolazione superiore ai 15mila abitanti. In questo caso, se nessun candidato dovesse...

TeleradioNews : LIVE | AMMINISTRATIVE 2019: I Sindaci eletti in provincia di Caserta - giannigosta : LIVE | AMMINISTRATIVE 2019: I Sindaci eletti in provincia di Caserta - TeleradioNews : LIVE | AMMINISTRATIVE 2019: I Sindaci eletti in provincia di Caserta -